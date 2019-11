De har sendt tonsvis af slik til Danmark fra et firma i Sverige.

Formålet var ifølge svenske myndigheder at snyde med moms og sukkerafgifter i Danmark.

Søndag kunne B.T. fortælle, at den tidligere landsholdsspiller Jacob Svinggaard som direktør i det dansk-ejede svenske firma Candy Garden spiller en central rolle i et netværk, som har svindlet med slik. B.T. kan nu løfte sløret for en række af netværkets andre aktører.

Netværket solgte på papiret slik til en række firmaer i Danmark, som myndighederne betragter som svindelfirmaer. Men i virkeligheden blev slikket leveret sort til slikbutikker over hele landet herunder på Nørrebro i København. Slik-netværket er politianmeldt af Fødevarestyrelsen i Danmark.

Ud over Jacob Svinggaard har en lang række personer med både dansk baggrund og indvandrerbaggrund ifølge dokumenter fra svenske Skatteverket deltaget i snyderiet.

I Sverige er der unddraget for 2,1 million kroner i manglende momsbetaling. I Danmark er beløbet ukendt, men Skatteverket vurderer, at der er fragtet slik for mere end 18 millioner kroner til primært Danmark.

Ud over Jacob Svinggaard kan tre af de involverede sættes i forbindelse med forskellige former for urent trav i slikbranchen.

Blandt andet fremgår det, at en mand ved navn Tarek Zaeim har været ansat i Candy Garden som sælger.

Sammen med Jacob Svinggaard har han ifølge Skatteverket stået for kontakten til de firmaer, der har modtaget slik fra Candy Garden.

Dansk-libanesiske Tarek Zaeim blev i 2017 dømt for fusk med pantmærker ved retten i Næstved. Pantmærker, som var sat på drikkevarer, der blev solgt i slikbutikker og pizzeriaer i Slagelse og Korsør. Det fik han en bøde på 18 millioner kroner for og tre års fængsel. Blandt andet fandt politiet 15.000 pantmærker på hans adresse.

Skatteverket har også fundet pengetransaktioner i bogføringen med en række – i slikbranchen – velkendte firmaer. Blandt andet til og fra firmaerne Amixirki Holding og Bach Holding, ligesom Candy Garden har købt et parti slik fra firmaet Candy Royalty.

Alle tre firmaer kan knyttes til to kendte personer i slikmiljøet, nemlig slikgrossisten David Yüksel og hans samarbejdspartner Niklas Bach.

Læs mere om relationen her:

Sådan er Candy Garden knyttet til Yüksel og Bach David Yüksels kone Mette Yüksel er ejer og direktør i Amixirki Holding og direktør i Candy Royalty. Ejeren af Bach Holding Niklas Bach er tidligere er dømt ved Sø- og Handelsretten for at have været stråmand for netop David Yüksel. David Yüksel har stiftet og været involveret i Bach Holding A/S i adskillige år, og han har stiftet firmaet.

David Yüksel er ikke en hr. hvem som helst. Han er ifølge Fagbladet 3F blevet dømt til at betale over en halv million kroner i løn til nogle rumænere, som ikke havde fået udbetalt løn for at ompakke slik for David Yüksel.

Desuden er han dømt såkaldt konkurskarantæne for at have tømt et selskab for værdier, før det skulle konkursbehandles. Det betyder, at han i en periode ikke må drive selvstændig erhvervsvirksomhed.

David Yüksel var også manden bag et hemmeligt lager på mere end 50 paller slik, som Fødevarestyrelsen i 2012 konfiskerede i Skævinge.

Han blev dog i 2018 frifundet for en anklage om at have unddraget statskassen for 22 millioner kroner i afgifter på slik.

Niklas Bach er tidligere dømt for at være stråmand for David Yüksel, og han var ejer af et tysk selskab ved navn Indi Gross, der ifølge dokumenterne fra Skatteverket fungerede som en slags proforma-mellemled i en stor levering på slik for 8,3 millioner kroner til Candy Garden. Ifølge Skatteverket er det sandsynligt, at slikket i virkeligheden skulle sælges tilbage til Danmark.

Han fortæller, at han udelukkende har solgt slik til Candy Garden, og at han ikke ved, hvad der er sket med slikket derefter.

Hvordan forklarer du så, at der er pengetransaktioner både til og fra dit holdingselskab og Candy Garden?

»Det et tre år siden. Det kan jeg ikke huske,« siger han.

Det var et af de mere velrenommerede firmaer i branchen – DK Konfekture – der leverede slikket til Indi Gross.

Firmaets ejer, Dan Kongsted, skriver i et svar til B.T., at DK Konfekture i forbindelse med handlerne i 2015 og 2016 fik oplyst, at varerne skulle sælges i Sverige.

'Er varerne sendt retur til Danmark, er det sket uden vores vidende. Vi har over for Skat dokumenteret, at vi har overholdt de gældende regler for eksport af slik- og chokoladevarer, og da Skat henvendte sig til os med nye oplysninger, stoppede samarbejdet med de nævnte selskaber omgående, ligesom vi samarbejdede 100 procent med Skattestyrelsen,' skriver Dan Kongsted i en e-mail.