Angreb i Frankrig sker midt i strid om satiretegninger. Danmark bør støtte op om Frankrig, mener avisledere.

Vi skal stå sammen med franskmændene, efter at en stribe angreb på det seneste har kostet menneskeliv og kastet Frankrig ud i en ny krise.

Sådan lyder budskabet i flere lederspalter i fredagens aviser.

Frankrig er flere gange på en måned blevet ramt af islamistiske angreb. Torsdag blev tre personer dræbt i en kirke i Nice af en mand, som råbte "Allahu Akbar" (Gud er størst).

- Frankrig er i krig, og det er også vores krig. Vi er i krig mod en hadefuld ideologi, der foragter os og vore værdier og som vil os til livs, skriver Jyllands-Postens leder.

Lederen skriver videre, at det ikke er ensbetydende med, at muslimer er vores fjender.

- Men det betyder, at også muslimer herhjemme må acceptere, at de lever i et frit land, hvor islamiske regler ikke gælder, står der i Jyllands-Postens leder.

Angrebene sker midt i en strid om karikaturtegninger, der blandt andet har ført til et boykot af franske varer i lande med overvejende muslimske befolkninger.

- Frankrig står midt i en ny Muhammedkrise med pres fra muslimske despoter, forbrugerboykot og en stribe terrorangreb.

- Vi må ikke svigte franskmændene nu. Deres kamp for demokratiske frihedsrettigheder er også vores, skriver Berlingskes leder Pierre Collingnon.

Børsen skriver også, at Frankrig bør have en fuldtonet opbakning fra Danmark.

- Der er ingen hændervridende og ulden mellemvej i den kamp. Der er brug for et klart og utvetydigt svar fra EU. Om solidaritet med Frankrig, skriver Børsens leder Helle Ib.

Angrebet i Nice kommer mindre end to uger efter drabet på skolelæreren Samuel Paty, der blev halshugget, fordi han viste Muhammedtegningerne til sine elever i forbindelse med undervisningen.

Politikens leder mener, at Frankrigs præsident helt rigtigt har erklæret angrebene "en krig mod de vestlige værdier".

- Det er en kamp, som vi kan og skal vinde, og vi må i disse dage alle støtte op omkring Frankrig. Deres kamp er vores alles, skriver Politiken.

/ritzau/