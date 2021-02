Proteståbninger af butikker og ringe udsigter til genåbning af landet får avisledere til at efterlyse plan.

Det er på tide, at regeringen melder ud om en genåbningsplan af landet. Sådan lyder budskabet i flere lederspalter i tirsdagens aviser.

Meldingen kommer, efter at statsminister Mette Frederiksen (S) søndag sagde i et interview med Berlingske, at der ikke er nogen større genåbning på vej.

Det fik små butikker flere steder i landet til at åbne mandag og dermed trodse restriktioner i protest mod nedlukningen af landet.

Kristeligt Dagblad skriver, at statsministeren hellere i dag end i morgen bør fremlægge en klar plan for genåbningen af samfundet.

- Vi er for længst kommet til et punkt, hvor en klog og balanceret genåbning burde være fremlagt og i gang med at blive udrullet, lyder det fra Kristeligt Dagblads debatredaktør, Johannes Henriksen.

Avisen peger på, at detailhandlen bør få mulighed for at genåbne under forsvarlige forhold.

Ligeledes bør de største elever i folkeskolen samt gymnasieelever vende tilbage på skolebænken umiddelbart efter vinterferien.

Ifølge både Ekstra Bladet og Børsens leder bør man se på lokale eller regionale genåbninger.

- Udgangspunktet for coronastyringen må være, at restriktioner er absolut sidste udvej og at de skal fjernes, så snart det er muligt, lyder det fra Børsens Steen Bocian.

Han mener, at det er at skyde med spredehagl at lukke hele landet ned, og det skal vi væk fra.

Også Ekstra Bladets leder mener, at Danmark må begynde at leve med corona "i stedet for at fortsætte med panisk at forhindre" dødsfald med virusset.

- Der må kunne lukkes op i regioner, ligesom der blev lukket ned i regioner for eksempel i Nordjylland i sin tid, skriver Ekstra Bladet.

B.T. mener, at en genåbning skal have det samme fleksible fokus som restriktionerne.

- Vi skal øge genåbning og gøre det lige så intelligent som med restriktionerne.

- I retfærdighedens navn først og fremmest, men også for at bevare fornuften og støtten til nedlukning, skriver chefredaktør for B.T., Michael Dyrby.

Han tilføjer, at den sidste proteståbning af en butik ikke er set, og det er med "god grund".

/ritzau/