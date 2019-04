Selv om Rasmus Paludan vil skabe splittelse, skal hans ytringsfrihed ikke indskrænkes, skriver dagens aviser.

Rasmus Paludans "afstumpede budskaber er splittelse og vrede", men han "som alle andre danskere" har lov til at tale.

- Det er prisen for demokrati, og det kan ikke gradbøjes.

Sådan skriver Politiken i tirsdagens leder.

Budskabet bakkes op i syv af landets øvrige landsdækkende medier.

Udmeldingen kommer, efter at det søndag lykkedes den racismedømte stifter af partiet Stram Kurs, Rasmus Paludan, at antænde vrede med sin tale og demonstration på Nørrebro.

Kort tid efter stod flere steder i København i flammer.

Alene i år løber politiets udgifter til Paludans demonstrationer op i seks millioner kroner. Det fremgår af et svar fra Justitsministeriet.

Men det er prisen for demokratiet, skriver aviserne.

- Vi må forsvare demokratiet mod både dets voldelige modstandere og mod fristelsen til at give efter for volden, skriver Berlingske.

I Information omtales Rasmus Paludan som en "sølle eksistens", hvis "provokationer er tåbelige".

Men, understreges det, "vi ikke kan indskrænke grundlæggende rettigheder som ytrings- og forsamlingsfrihed for en provokatør, fordi andre truer ham med vold".

Det erklærer Ekstra Bladet sig enig i.

- Det drejer sig ikke blot om ytringsfrihed. Retten til religionskritik i samfundet er ganske enkelt afgørende. Den er grundstenen i det moderne, sekulære samfund skabt i en flerehundredårig kamp mod religiøs og politisk tyranni, står der i tirsdagens leder.

B.T. mener, at søndagens demonstration og efterfølgende optøjer viser, at vi ikke er "kommet et skridt længere siden Muhammedkrisen".

- Skønt vi er enige om, at han er provokerende og barnagtig, bliver vi også nødt til at konstatere, at han har Grundloven og retten til at demonstrere på sin side, står der i avisens leder.

/ritzau/