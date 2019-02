Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Avis: USA planlægger at forlade Syrien helt i april

Alle de cirka 2000 amerikanske tropper, der er udstationeret i Syrien, skal hjem inden april, skriver avisen The Wall Street Journal. Det vil ske, selv om en plan om at beskytte de kurdiske styrker endnu ikke er på plads. Militæret forventes at trække en betydelig del af styrkerne tilbage i midten af marts og gennemføre en fuld tilbagetrækning inden slutningen af april.

USA overvejer at opfordre til blokering af Nord Stream 2

Et senatsudvalg i USA vil snart tage stilling til en resolution, der opfordrer til at stoppe det omstridte russiske gasprojekt Nord Stream 2. Det amerikanske argument er, at gasledningen vil øge Tysklands afhængighed af russiske energiressourcer.

EU-svindeljægere i København jagter svar i Danske Bank-sag

Danske Bank blev torsdag officielt sigtet ved en domstol i Frankrig, og i Europa-Parlamentet er den omfattende hvidvasksag i banken heller ikke glemt. Således har dets særlige skattesnydsudvalg fredag afsat hele dagen til møder med centrale parter i sagen i København.

Militærchef og prinsesse skal dyste i thailandsk valgkamp

Den thailandske konges søster og lederen af landets militærjunta stiller begge op til posten som premierminister ved valget 24. marts. Med nomineringen bryder prinsessen med en tradition om, at royale holder sig ude af politik.

A-kasse kræver udgifter tilbagebetalt fra fyret direktør

Akademikernes A-kasse har rejst krav om tilbagebetaling fra tidligere direktør Michael Valentin, der blev fyret i september. Det drejer sig blandt andet om penge brugt på wellness-ophold, skriver Ekstra Bladet.

Eksperter: Bech-Bruun gik for langt i rådgivning af tysk bank

Et af Danmarks største advokatfirmaer Bech-Bruun gik for langt, da det rådgav den tyske North Channel Bank. Det fastslår to eksperter efter at have gennemgået rådgivningsdokumenter, som Politiken og DR er i besiddelse af.

Manaforts møde med russer er kernen i Mueller-undersøgelse

Et møde i 2016 mellem Donald Trumps tidligere kampagnechef Paul Manafort og en person tilknyttet den russiske efterretningstjeneste er kernen i Robert Muellers Rusland-undersøgelse. Det fremgår af retsdokumenter i sagen.

Forbud mod konstruktion af jomfruhinder deler vandene

Hvis det står til sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) og regeringen, skal det fremover være forbudt for læger at medvirke til at konstruere kunstige jomfruhinder. I et høringssvar er der dog stor uenighed om forslaget. Fredag bliver det førstebehandlet i Folketinget.

EU og Sydamerika sender mission til Venezuela og ønsker nyvalg

Flere EU-lande og en række sydamerikanske lande vil sende en mission til kriseramte Venezuela. Den skal bidrage med nødhjælp, og den skal være med til at arrangere et nyt valg i det sydamerikanske land.

Trumps justitsministerkandidat er godkendt af retsudvalg

Senatets retsudvalg i USA har godkendt den amerikanske præsident Donald Trumps valg af William Barr som ny justitsminister. Dermed mangler hele Senatet nu blot at godkende valget.

