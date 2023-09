Politikens dækning af krigen i Ukraine bliver uden fotos fra den prisvindende krigsfotograf Jan Grarup.

Det oplyser Politiken i en pressemeddelse til B.T., der kommer efter, B.T. mandag morgen kontaktede Politiken med oplysninger om, at Grarup skulle have talt usandt om detajler fra hans reportage fra fronten i Ukraine.

»Vi har besluttet ikke længere at købe freelancefotos fra fotograf Jan Grarup fra krigen i Ukraine, hvis vi får dem tilbudt. Jan Grarup erklærede for nylig i flere medier, at han ikke længere er objektiv i dækningen af krigen. Det har naturligvis givet anledning til overvejelser hos os. Sideløbende er vi blevet opmærksomme på, at der var mulige fejl i Jan Grarups udtalelser i to interviews, vi bragte i sommer, og det har vi undersøgt nærmere. Det har vist sig, at der var fejl, som vi nu retter,« siger chefredaktør Amalie Kestler.

Hvad er ifølge Politiken usandt? I en artikel fra 30. juli fortæller Jan Grarup, at han har affyret en mortergranat mod russiske stillinger. Det er ikke korrekt. Jan Grarup skrev en ’hilsen’ til russerne på granaten, men selve affyringen blev foretaget af en ukrainsk soldat. I samme artikel gengives to episoder, som om Jan Grarup selv har oplevet dem. Den ene drejer sig om, hvordan ukrainske soldater skræmmer russiske krigsfanger ved foran dem at diskutere, om de skal henrette dem eller skære hænderne af dem. Den anden drejer sig om, at den 3. angrebsbataljon på en enkelt nat mistede 40 mand i kamp. Begge dele er episoder, som Jan Grarup har fået gengivet af en kilde. Han har ikke selv oplevet dem, og tabstallet drejer sig ikke om den 3. angrebsbataljon, men om en anden enhed. I et interview den 1. juli fortæller Jan Grarup, at han og hans ukrainske hold besøgte pizzeriaet RIA i Kramatorsk tre timer før det 27. juni blev ramt af russiske missiler. Besøget fandt imidlertid sted dagen før missilangrebet. Der stod også, at der sad en gruppe colombianere på restauranten, men det gjorde der ikke.

Der er blandt andet tale om en konkret epsiode, hvor det i et interview med Politiken fremgik, at Jan Grarup ved fronten i Ukraine 'placerede den (mortergranat red.) i mortérrøret, som straks sendte den af sted mod russerne'.

Men Jan Grarup har ikke affyret en mortérgranat, og han har ikke placeret granaten i mortérrør. Han har kun skrevet på granaten.

Det siger krigsfotografen til B.T., og understreger, at han ikke er blevet citeret forkert, men simpelthen har udtalt sig »klodset«.

»Jeg skriver på den her granat, og afleverer den til den her mand. Der er sådan nogle spændebånd, der skal sættes på det og nogle kapsler, der skal skrues af. Og det er altså en soldat, der gør det,« siger Jan Grarup til B.T.

Jan Grarup har flere gange haft mulighed for at rette den 'klodsede' udtalelse, men da han i 'Presselogen' direkte blev spurgt ind til, om han selv fysisk havde affyret granaten, kom rettelsen heller ikke her.

»Det er lidt mere teknisk end som så. Det ser meget nemt ud på fjernsyn, men jeg var jo i hvert fald i en rolle i situationen, hvor man kan sige, at jeg ikke længere var observatør på det. Jeg var deltagende,« lød svaret.

Opdateres...