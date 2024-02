Det går af og til stærkt, når man skriver nyheder. For det norske medie Nettavisen gik det lige stærkt nok, da mediet onsdag udgav nyheden om præcis, hvilken sygdom kong Harald var indlagt med.

Kongen var ifølge mediet lagt ned af »betændelsen NN«, skriver norske Dagbladet.

Den diagnose måtte stå for egen regning for mediet, idet det norske kongehus aldrig har løftet sløret for, hvilken infektion kongen kæmper med for tiden.

Nettavisen og dens nyhedsredaktør, Charlotte Sundberg, erkender da også fejlen, som de beklager.

Kong Harald har for nylig haft flere komplikationer med helbredet. Foto: Cornelius Poppe/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Kong Harald har for nylig haft flere komplikationer med helbredet. Foto: Cornelius Poppe/AFP/Ritzau Scanpix

»Meldingen, med information, som ikke er bekræftet eller faktatjekket, blev publiceret ved en fejl. Den var ude i kort tid. Vi beklager, at nyheden kom ud, og hvad der efterfølgende skete, siger hun til Dagbladet.

87-årige kong Harald blev på en rejse til Malaysia indlagt på hospitalet.

Kongen har de seneste år flere gange haft problemer med helbredet.

I begyndelsen af 2020 blev kongen indlagt for svimmelhed. Senere på året gennemgik han en hjerteoperation, hvor han fik indsat en ny hjerteklap.

Kongen blev senest opereret i 2021 for en seneskade over højre knæ.

Kong Harald har siddet på den norske trone siden 1991. I forbindelse med dronning Margrethes abdicering ved årsskiftet opstod spørgsmålet om, hvorvidt den aldrende konge skulle følge Dronningens eksempel.

Det blev til et rungende nej i den norske befolkning.

63 procent mente, at han burde sidde på tronen, så længe blodet flyder i hans årer.

En dedikation som kongen selv vedkendte sig i januar.