Aviaja Bringfred Madsen kunne ikke tro sine egne øjne, da hun i onsdags stod på sin altan og nød forårssolen.

Nede foran lejligheden sad et barn og gyngede på et gyngestativ, og der er der noget helt bestemt, som fanger Aviajas opmærksomhed.

»Der står en voksen og skubber barnet, og der kommer fint med fart på. Pludselig kan jeg dog se, at det ene ben på gyngestativet løfter sig omkring 10 centimeter fra sandet,« fortæller Aviaja til B.T.

Den 42-årige kvinde kunne desuden se, at gyngestativet stod skævt.

Aviaja vidste med det samme, at der var noget galt, så torsdag morgen valgte hun at gribe knoglen.

»Jeg ringer til vores afdelingskontor torsdag morgen og fortæller, at jeg har set, at gyngestativet lettede, og at det står skævt. Vores lokale mand siger så, at han vil gå ned og kigge på det, og så vil han eventuelt ringe til firmaet bag,« fortæller Aviaja.

Aviaja tænkte ikke mere over det vippende gyngestativ, før hun lørdag aften pludselig kunne høre en masse aktivitet ude foran sin altan.

Da hun gik ud og kiggede, kunne hun se, at gyngestativet var væltet, at der lå et hvidt ligklæde, og at der var masser af politibetjente til stede.

Hurtigt kunne hun lægge to og to sammen.

»Jeg kan se, at det ikke ser godt ud. Politiet og ambulancefolk går stille og roligt rundt, så jeg ved, at de ikke kan gøre noget for personen under det hvide klæde, og jeg kan jo regne ud, at det har noget med gyngestativet at gøre,« fortæller hun.

Det viste sig, at en 31-årig kvinde var blevet dræbt på stedet efter at være blevet ramt i hovedet af gyngestativet.

Straks tænkte hun på sit opkald til afdelingskontoret, og fem minutter senere stod hun og talte med politiet.

De noterede hele Aviajas forklaring ned, men det har ikke givet hende ro i kroppen.

»Jeg har det forfærdeligt dårligt. Jeg vidste det jo, men kunne ikke gøre noget, og det er enormt ubehageligt. De burde bare have pillet de gynger ned, da jeg havde fortalt dem om, at det vippede,« siger Aviaja.

B.T. talte søndag med Søren B. Christiansen, der er direktør i boligforeningen Baldersbo, der ejer gyngestativet.

Han blev lørdag aften bekendt med Aviajas henvendelse og fortalte, at afdelingskontoret havde kontaktet firmaet bag gyngestativet, Ludus, og at det havde meddelt, at der ikke var noget unormalt i, at gyngestativet bevægede sig.

Derfor mener han heller ikke, at man burde have sat gyngestativet ud af funktion.

»Hvis producenten siger, at man skal tage det roligt, og at det er helt normalt, så vil jeg ikke klandre min kollega for, at han ikke spærrede det af,« sagde han søndag.

B.T. har kontaktet Ludus, der meddeler, at firmaet er rystet over dødsulykken, men at man ikke har yderligere kommentarer.

Den 31-årige kvinde var gæst ved en 75-års fødselsdag og sad eller havde netop siddet i en såkaldt redegynge, da ulykken skete.