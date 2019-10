Filmen "Kollision" er for klichéfuld, for patosfyldt og bare alt for meget af det gode, mener flere anmeldere.

Brødrene Milad, Misam og Medhi Avaz fik stor succes med deres selvfinansierede debutfilm "Mens vi lever" i 2017.

Men deres nye film "Kollision", som denne gang er støttet af Det Danske Filminstitut, får langt fra den samme varme modtagelse blandt anmelderne.

Filmen er simpelthen bare for meget af det gode for anmelderne på både Politiken, Filmmagasinet Ekko, Ekstra Bladet og Soundvenue.

De kvitterer alle med blot to ud af seks stjerner eller hjerter.

- Penge har tilsyneladende ikke været noget problem denne gang, og det kan ses, men det bliver det ikke nødvendigvis en bedre film af, lyder det fra Ekstra Bladets skuffede anmelder.

Det er hverken den flotte fotografering eller den stjernespækkede rolleliste med både Nikolaj Lie Kaas og Cecilie Stenspil, som det er galt med. Det er derimod historien, lader anmelderen forstå.

- Man er så forhippet på de store følelser, der skal kalde tårerne frem i øjenkrogene på tilskuerne, at det nærmest ender med at blive ufrivilligt komisk, skriver Ekstra Bladet.

Ifølge Filmmagasinet Ekko er der tale om et "patosfyldt melodrama, hvor de dramatiske begivenheder bare fortsætter og fortsætter som et harmonikasammenstød uden ende".

Filmen kommer både omkring et dødsfald, en retssag, krigstraumer, faderrollen, en skilsmisse, eksplosioner og meget mere, konstaterer anmelderne.

Politiken stemmer i med kommentaren om, at filmen "får alle mandeklichéer til at kollidere", men at filmskaberne skal "prise sig lykkelige for Nikolaj Lie Kaas' driftssikre spil".

Soundvenue, der ellers også kun giver to stjerner, roser dog filmskaberne for at være gode til at fortælle medrivende historier om det nære familieliv.

Anderledes begejstret er B.T.'s anmelder, der kvitterer med hele fem ud af seks stjerner.

- Den balancerer hele tiden på kanten af det troværdige, og nogle gange tager filmen et solidt træskoskridt over kanten, men det er umuligt ikke at blive berørt alligevel, skriver B.T.

Også Berlingske kalder følelserne i filmen for "ægte" og "gribende", men dog også "fyldt med klichéer", hvorfor filmen får fire ud af seks stjerner.

Jyllands-Posten giver en mere lunken anmeldelse på tre ud af seks stjerner, da "dramaet føles fortænkt og forceret".

Information, der ikke giver stjerner i avisens anmeldelser, kritiserer ligeledes filmen for at være "overspilleri og ulykkesophobning".

