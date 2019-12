En nyudviklet algoritme vil fremover være behjælpelig for patienter med leukæmi. Det fortæller overlæge ved Klinik for Blodsygdomme på Rigshospitalet, Carsten Utoft Niemann.

»Når vi sidder overfor en nydiagnosticeret patient, kan vi taste en lang række data om patienten ind i computermodellen. Så vil den forudse, hvorvidt den nye patient inden for de næste to år er i risiko for at udvikle alvorlige infektioner, som f.eks. lungebetændelse eller blodforgiftning,« siger lægen i Rigshospitalets nyhedsbrev.

Lægerne vil derfor kunne sætte ind med forebyggende medicinsk behandling måneder eller år inden, patienterne normalt får brug for kemoterapi.

Computermodellen bygger på register- og journaloplysninger fra 4.500 tidligere patienter med leukæmi typen CLL (Kronisk Lymfatisk Leukæmi).

Fra hver patient har Rigshospitalets forskere ’høstet’ 1.800 variabler syv år tilbage i tiden, der alle siger noget om den enkelte patients sygdomsbillede, som f.eks. blodprocenten, antallet af hvide blodlegemer samt tidspunkter for infektioner.

20-25 procent af de 400 danskere, der hvert år bliver ramt af kronisk lymfatisk leukæmi, vurderes at være i høj risiko for at udvikle behandlingskrævende infektioner.

Det er denne gruppe af patienter, Carsten Utoft Niemann håber at kunne hjælpe.

Modellen og det kliniske forsøg er netop blevet præsenteret ved det amerikanske hæmatologiske selskabs årsmøde i Orlando, Florida.