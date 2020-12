Nå ja, du kan vel lige så godt begynde at forberede dig. 2021 bliver ikke noget at se frem til, hvis du kan lide de dér dejlige 'gratis' fridage.

»Der er gode år, og der er dårlige år. Og næste år bliver et dårligt år,« som Helene Grarup Smidt, advokat i fagforbundet HK, udtrykker det.

Næste år bliver nemlig et år, hvor de flydende fridage, der ikke er bundet til bestemt ugedage, alle som én falder i weekenden – hvor man jo i forvejen har fri.

Se bare her:

1. maj falder på en lørdag (det er ikke en fridag for alle).

falder på en lørdag (det er ikke en fridag for alle). Grundlovsdag (5. juni) falder på en lørdag (det er ikke en fridag for alle).

(5. juni) falder på en lørdag (det er ikke en fridag for alle). 1, juledag falder på en lørdag.

falder på en lørdag. 2. juledag falder på en søndag.

falder på en søndag. 1. januar (2022) falder på en lørdag.

2021 bliver med andre et rigtigt arbejdsgiverår. Ikke mindst fordi også jule- og nytårsaften, der ikke er fridage for alle, falder på en hverdag, to fredage.

»Det falder samtidig sammen med, at vi er overgået til den nye ferielov, så man skal være lidt mere opmærksom på, hvor mange feriedage man egentlig har stående på sin konto. Nu har man ikke længere 25 dage 'upfront' som i det gamle ferielovsystem – nu optjener man dem samtidig med, at man afholder dem,« siger Helene Grarup Smidt:

»Kalenderen spiser nogle af de dage, man ellers havde fri, så man skal lige overveje, om det nu er fornuftigt alligevel at tage en fridag eksempelvis fredagen før 1. maj, eller om det ville være mere fornuftigt at gemme den til sommerferien.«

Og så skal vi i øvrigt helt frem til 2023, inden det igen begynder at være godt at være lønmodtager i forholdt til fridagene. Her vil 1. maj, grundlovsdag, 1. og 2. juledag samt 1. januar igen falde på en hverdag.