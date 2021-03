Den 17. februar skulle 22-årige Lucie Svensson hente en pakke i en kiosk i FrejaParkens Kiosk i Esbjerg.

Lucie har autisme, og hun kan derfor ikke bære mundbind. Hvorfor, vender vi tilbage til senere. Heldigvis har Lucie aldrig oplevet andet end forståelse for, at hendes handicap fritager hende fra mundbind. Indtil den februardag for to uger siden.

»Når jeg skal ind i en butik eller lignende, plejer jeg altid i døråbningen at sige, at jeg er fritaget fra at bære mundbind og spørge, om det er o.k., at jeg kommer ind. Jeg ved jo ikke, om ekspedienten er særligt udsat eller har nogen derhjemme, de skal passe på, og jeg vil gerne tage hensyn,« fortæller Lucie.

Men da hun skulle hente sin pakke i kiosken, kunne hun ikke få øje på nogen, og hun gik derfor ind.

Lucie lagde mærke til, at ekspedienten ikke selv havde mundbind på, og hun tænkte derfor, at det måske derfor ikke betød så meget for ham, at hun heller ikke havde et på.

Da ekspedienten fik øje på Lucie, husker hun, at han bad hende tage mundbind på, og Lucie fortalte, at hun var fritaget fra at bære det på grund af sin autisme.

B.T. har talt med Son Bangr, der er medejer af kiosken. Han husker også, at han bad Lucie tage et mundbind på, men herefter har de to parter en helt forskellig oplevelse af forløbet.

Lucie husker, at kioskejeren sagde, at han var ligeglad med, at hun ikke kunne bære mundbind, og at hun bare skulle gå ud af hans butik.

»Jeg sagde til ham, at det var ulovligt at diskriminere på baggrund af handicap, men han blev ved med at sige, jeg skulle gå ud.«

Son Bangr fortæller, at han ikke husker, Lucie nævnte noget om autisme.

»Hun så normal ud, og jeg vidste ikke, hun var autist. Hun sagde, at jeg ikke havde ret til at afvise hende, og så blev hun tøsefornærmet og sagde, hun ville politianmelde mig. Jeg svarede, at jeg må afvise dem, der ikke har mundbind på.«

På vej ud af kiosken husker Lucie, at kioskejeren råbte efter hende.

»Han råbte 'handi' ad mig, grinede og pegede og sagde, at jeg skulle fucke af med min autisme.«

Det nægter Son Bangr dog at have gjort.

»Det gør mig meget harm, at hun siger det, og hvis jeg finder ud af, hvad hun hedder, vil jeg anmelde hende til politiet for hendes løgne og falske anklager mod mig,« siger Son Bangr.

Lucie var så chokeret efter oplevelsen, at hun ringede til politiet, fordi hun var bange for, hun havde gjort noget galt, og at de ville komme og anholde hende, men Lucie fortæller, at de beroligede hende og sagde, hun ikke havde gjort noget ulovligt.

Bagefter ringede hun til Landsforeningen Autisme.

»Det var rigtig svært for mig at forstå, hvad der var sket i situationen, og jeg var meget nervøs for, jeg havde gjort noget forkert. Mange med autisme har svært ved at tolke situationer som den, fordi det kan være en udfordring at forstå sociale interaktioner. Det var især meget forvirrende for mig, at han grinede, mens han råbte af mig,« fortæller Lucie.

Også Landsforeningen Autisme forsikrede den grædende Lucie om, at hun ikke havde gjort noget forkert, og til sidst blev Lucie hentet af sin kæreste, fordi hun var for rystet til at komme hjem selv.

»Det er første gang nogensinde, jeg har oplevet at blive diskrimineret på baggrund af mit handicap, og det var en utrolig ubehagelig situation.«

Lucie opdagede, hun ikke kunne bære mundbind i efteråret, da det blev et krav i det offentlige rum.

Hun begyndte at blive meget svimmel og fik svært ved at orientere sig, når hun gik ud, men kædede det til at begynde med ikke sammen med mundbindene.

»Jeg troede, jeg havde fået en skade på balancenerven, men endte med at finde ud af, det var mundbindene.«

Mange andre med autisme har ligesom Lucie skærpede sanser, der kan gøre det vanskeligt at bære værnemidler, og de er derfor fritaget fra at bære mundbind

Desværre er det ikke første gang, Landsforeningen Autisme hører om tilfælde, hvor personer med autisme oplever at blive diskriminerede på den baggrund.

»Vi har både hørt om autister, der er blevet overfuset af fremmede på gaden, fordi de ikke har mundbind på, og folk, der er blevet afvist I butikker,« siger Kathe Johansen formand for Landsforeningen Autisme.

Lucie Svensson har klaget til Ligebehandlingsnævnet, der har taget sagen op.

Hvis kioskejeren bliver idømt en bøde, ønsker Lucie, at pengene skal doneres til Landsforeningen Autisme.