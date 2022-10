Lyt til artiklen

Borgere hos autismecenteret Nord-Bo i Aabybro har i mange år været vant til at sælge sække fyldt med brænde fra deres vejbod. Men ubudne gæster har nu sat en stopper for det.

For lidt over en uge siden blev vejboden ribbet for alt, hvad den indeholdt, skrev TV 2 søndag.

Over for B.T. forklarer afdelingsleder Dorte Scheuer, at tyveriet er omfattende – og har ramt autismecentrets borgere hårdt.

»Vejboden var næsten lige blevet fyldt op, så der er vel taget omkring 60 sække fyldt med brænde. Og så var der en pengekasse, som indeholdt mellem 1200 og 2000 kroner. De er også væk.«

Det var et tomt syn, som personalet mødte forrige uge. Vis mere Det var et tomt syn, som personalet mødte forrige uge.

»Vores borgere har brug for en struktur. De har haft til opgave at pakke biler med brænde, fylde i sække og kører dem op til vejboden. Den struktur er ødelagt, og det er næsten det værste. Det er rigtig trist,« siger hun.

Det, som autismecentret har oplevet, er ikke et enestående tilfælde.

Over hele landet er energityve på spil i kølvandet på de stigende energipriser, har forsikringsselskabet GF Forsikring oplyst i en pressemeddelelse:

»Det er jo desværre, hvad man kan forvente, når priserne stiger på ting, for så bliver de mere attraktive for de langfingrede. Derfor er det også vigtigt, at man garderer sig mod dem, som ikke kender forskel på dit og mit,« lød det fra Per Haulund, der er skadedirektør ved GF Forsikring.

Dorte Scheuer fortæller, at deres vejbod ikke har været aflåst – og aldrig har været det.

Men den seneste hændelse får dem nu til at tænke i alternativer.

»Vi bibeholder salget af brændesække. Men nu foregår det i vores café, hvor vi kan låse det inde.«

»Og så har vi snakket med vores borgere om det, som er kede af det, vrede og frustreret. Nu skal vores pædagoger skabe en ny struktur for dem fremadrettet, hvor tingene bliver lidt anderledes.«

Udover at brændesækkene var væk, var også pengekassen tømt. Foto: Privatfoto Vis mere Udover at brændesækkene var væk, var også pengekassen tømt. Foto: Privatfoto

Desuden fortæller hun, at vejboden, hvis indtjening gik til centret og dets borgere, ikke kommer op at stå i den nærmeste fremtid.

»Vi skal ikke bruge den, før verden bliver et bedre sted.«

Autismecenteret Nord-Bo har ikke politianmeldt tyveriet, da deres vejbod som nævnt ikke var aflåst.