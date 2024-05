Et mineselskab har siden 2007 ledt efter sjældne jordarter i Grønland, men har fået afslag på at udvinde dem.

Et australsk mineselskab har stævnet det grønlandske selvstyre.

Det sker, efter at den grønlandske regering i juni 2023 endegyldigt gav mineselskabet afslag på en ansøgning om tilladelse til at udvinde sjældne jordarter ved det sydgrønlandske bjergplateau Kuannersuit, der på dansk er kendt som Kvanefjeld.

Det skriver den grønlandske regering, Naalakkersuisut, i en pressemeddelelse fredag.

Mineselskabet Energy Transition Minerals (ETM) har siden 2007 ledt efter sjældne jordarter i området. Og de mener, at de har et retskrav på at udvinde de sjældne og eftertragtede jordarter, som ligger under bjergplateauet.

Jordarterne er afgørende i de batterier, der skal bruges i moderne teknologier og i den grønne omstilling.

Derfor var det en stor streg i regningen for det australske mineselskab, der tidligere hed Greenland Minerals, da Grønlands nye regering efter landstingsvalget i november 2021 af miljøhensyn vedtog en lov, der forbyder udvinding af uran.

For det betyder, at selskabet ikke får lov at udvinde de eftertragtede ressourcer. Det skyldes, at der samtidig vil blive udvundet radioaktivt uran.

Stævningen fra det australske mineselskab var ventet, skriver den grønlandske regering i pressemeddelelsen.

Foruden det grønlandske selvstyre har mineselskabet også stævnet Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Ifølge den grønlandske minister for erhverv, handel og råstoffer, Naaja Nathanielsen, er stævningen af det danske ministerium et udtryk for, at mineselskabet mangler indsigt i det land, som det opponerer imod.

- At stævne et dansk ministerium over en afgørelse truffet af den grønlandske regering på et hjemtaget område er meningsløst og tåbeligt, skriver hun i pressemeddelelsen.

Der kører i øjeblikket en voldgiftssag anlagt af ETM mod det grønlandske selvstyre og den danske stat. Mineselskabet kræver en erstatning på godt 80 milliarder kroner.

En erstatning, som Danmark afviste i februar.

