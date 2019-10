Mandag havde it-systemet Aula premiere, og modtagelsen har flere steder været positiv trods fejlmeldinger.

Mandag havde Aula, som er SkoleIntras afløser, første skoledag rundt om i landet.

Hos Kombit, som er kommunernes it-fællesskab, har det overordnet været en rolig premiere.

- Vi har været bevæbnet til tænderne for at klare, hvad der måtte opstå af diverse fejl, men det har vi sådan set været forskånet for.

- Efterhånden som der indløber meldinger om fejl fra kommunerne, så retter vi det. Men alt i alt har det været en god dag, fordi det har været stille og roligt, siger Frank Stjerne, som er ansvarlig for driften af Aula hos Kombit.

I Odense Kommune har systemet også fået en relativt uproblematisk velkomst.

Ifølge Alan Sørensen, som er chefkonsulent hos Odense Kommune, er implementeringen mandag gået godt.

- Jeg måler på, hvor mange telefoner der har ringet, og det er ingen. Jeg har fået et par mails, men ikke noget alvorligt, lyder det.

Der er dog dagen igennem tikket meldinger ind fra brugere på sociale medier om forskellige fejl i systemet.

En del småfejl handler om login-vanskeligheder og problemer med opsætning på mobiler og telefoner.

Nogle forældre har haft mere alvorlige problemer med manglende adgang til deres egne børns oplysninger i systemet. Nogle har i stedet fået adgang til andres børn.

