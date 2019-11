Få timer inden hammeren skulle falde, fjerner Bruun Rasmussen et stjålet kunstværk fra auktion.

Vurderingen lyder på en halv million kroner. Men salget kommer ikke til at ske som planlagt hos auktionshuset Bruun Rasmussen.

Få timer inden hammerslaget skulle falde over et maleri af den svenske kunstner Carl Larsson, har Bruun Rasmussen således valgt at trække værket fra sin fra sin auktion.

Det skriver Politiken.

Auktionen af maleriet med den oprindelige titel "Karin skalar äpplen" (på dansk "Karin skræller æbler") skulle afholdes tirsdag omkring klokken 16.20.

Årsagen til aflysningen af salget er, at maleriet blev stjålet fra Norrköpings Museum i Sverige i slutningen af 1980'erne.

Bruun Rasmussen har kendt til dette, men har først valgt at aflyse salget af maleriet, efter at en kontrovers om værket er blevet beskrevet i medierne.

Den nuværende indehaver er juridisk set ejer af billedet, men Norrköpings Museum fastholder at være værkets moralsk retmæssige ejer.

Billedet forestiller kunstneren Carl Larssons hustru, der sidder ved et bord med en skål æbler, som hun er i færd med at skrælle.

Af kataloget hos Bruun Rasmussen fremgår det ikke, at værket er stjålet.

Om sagen siger Kasper Nielsen, der er vurderings- og salgsdirektør ved Bruun Rasmussen, til Politiken:

- Vi har været bekendt med billedets historik, men var af den opfattelse, at polemikken omkring det var afsluttet.

Kasper Nielsen forklarer, at maleriet i 2017 blev udbudt på en auktion i Norge uden nogen former for indsigelser.

- Derfor troede vi, at den følelsesmæssige sag var afsluttet, og derfor mente vi ikke, at det var en historik, som nødvendigvis skulle nævnes, siger han.

Ifølge det svenske nyhedsbureau TT dukkede Carl Larssons maleri op i 2011 efter at have været forsvundet i mere end 20 år.

Det blev i den forbindelse beslaglagt af politiet, da en privat borger forsøgte at sælge værket på en auktion.

Dog blev sælgeren ikke mistænkt for nogen form for lovovertrædelse, da vedkommende efter politiets opfattelse havde handlet i god tro og altså ikke var vidende om, at billedet var stjålet.

/ritzau/