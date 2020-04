18-årige August Plougheld Lorenzen fra København køber sko for efterfølgende at sælge dem til mere, end hvad han har betalt for dem.

Nu sælger han de absolut dyreste sko, du kan finde på Den Blå Avis. Skoene koster 32.000 kroner - og de er brugte.

Det oplyser DBA i en pressemeddelelse.

Skoen er en Nike Air Force 1 og er lavet i samarbejde mellem Vlone, som er lavet af A$AP Rockey og A$AP Bari.

Skoene til 32.000 kroner. Foto: Den Blå Avis Vis mere Skoene til 32.000 kroner. Foto: Den Blå Avis

På verdensplan findes der cirka 400 par af netop denne Air Force 1-sneaker. Men selvom der kun findes godt og vel 400 par af skoen, findes der to slags æsker. Og den skoæske, August har, findes der kun 100 styks af.

August købte dog selv skoene for 20.000 kroner, da de var helt nye, men nu sælger han dem altså brugt for 12.000 mere. Skoene er dog i følge August selv steget i pris, da mange kendte blandt andet går i skoen.

Men det er ikke første gang, at August køber et par sko for at sælge dem videre til mere, end han har købt dem for. Det er nemlig sådan, at han selv får penge til at købe sindssygt dyre sko. I alt har August tjent et seks cifret beløb i danske kroner over de seneste år på at købe og videresælge sko, som er brugt til at købe nye sko:

»De fleste sko, jeg køber ligger i prisklassen 5-20.000. Grunden til, at jeg sælger de her sko nu, som også er det dyreste par, jeg har lige nu, er, at jeg sparer op til at købe et par 'Nike Paris dunks', der koster 60.000 kroner - brugt.«

Når der kommer nye sneakers i butikkerne, som kunne være interessante for August at købe flere af, som han efterfølgende kan sælge videre, så betaler han sine venner for at ligge i kø til butikkerne.

»Vi deler profitten. Det vil sige, at hvis skoene koster 1.000 kroner i butikken, men jeg ved, at jeg ville kunne sælge dem videre for 3.000, så betaler jeg mine venner 1.000 kroner for at ligge i kø i et døgnstid, og så tjener jeg også 1.000 kroner,« siger August Plougheld Lorenzen.

I december overnattede han og hans venner for eksempel foran butikker tre gange på en uge, for at få fat i de sko, der blev 'released' i butikken. August fortæller også, at han altid undersøger, hvilke butikker der får de sko, han vil have, og hvor mange par de har af den sko.

Nogle af Augusts venner er næsten med hver gang. De er ikke ansat af August, men det er noget, der minder om, fortæller den 18-årige københavner, der bor på Østerbro.

Er du interesseret i at købe de 32.000 kroner dyre sko, så kan du finde dem på DBA lige her.