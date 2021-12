750 kroner.

Sådan lød kontrolafgiften til 20-årige August Giversen fra Vejle, da han 28. december skulle en tur med et DSB Intercity-tog.

August Giversen undrer sig dog over bøden. Det skyldes, at han var den eneste person i kupéen.

Han har delt en video af sin kontrolafgift og den helt tomme togkupé på sociale medier. Og sidenhen er den blevet samlet op af den kendte Instagrammer Anders Hemmingsen, som delte videoen i en story.

B.T. har efterfølgende talt med August Giversen, der giver sin udlægning af bøden.

»Jeg skulle fra Fredericia til København med et Intercity-tog. Der var ingen om bord på toget. Og da konduktøren hun kom forbi, så tjekkede hun billet og coronapas. Og der var ingen problemer,« siger August Giversen.

Og så skulle han vise sin pladsbillet, som siden søndag 19. december har været indført som et krav fra de danske myndigheders side for at mindske coronasmitten på langdistancetog, og så var den gal.

»Jeg havde ingen pladsbillet. For jeg havde tænkt, at jeg tog chancen uden, da jeg ikke regnede med, at toget ville være fyldt. Og så fik jeg kontrolafgiften,« siger August Giversen.

»Det er fuldstændigt åndssvagt. For det var en helt tom vogn,« siger August Giversen, der ikke forsøgte at tage kampen op med konduktøren.

»Hun virkede ikke som én, der ville diskutere den kontrolafgift, så jeg lod bare være,« siger August Giversen, der endte med at købe en pladsbillet til hjemturen fra København.

B.T. har forelagt August Giversens historie til DSB. Og her er meldingen ganske klar.

»Der er ikke så meget at komme efter. Man skal have en gyldig pladsbillet på Intercity-tog. Sådan er reglerne, som myndighederne har opstillet. Og så er det ikke afgørende, hvor mange der er med toget,« lyder det fra DSB Kommunikation.

Hvis August Giversen ønsker at klage over kontrolafgiften, så skal han være velkommen, lyder det.

Og det overvejer August Giversen også at gøre.

»Jeg vil prøve at se, om jeg ikke få omstødt bøden. Men hvis ikke det er muligt, så må jeg bare se det som en øv-ting og komme videre,« siger han.