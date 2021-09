Nå, nu er der igen nedslående nyt til de 715.000 boligejere, der har betalt for meget i boligskatter siden 2011.

I hvert fald 90 procent af dem, der måske lige skal vente med at bruge de penge, de står til at få tilbage.

Der var for nylig gode nyheder at hente for især boligejerne i ni kommuner, der kan se frem til at få over 20.000 kroner tilbage.

Men nu kan Finans fortælle, at det kun er 10 procent af de i alt 715.000 boligejere, der kan se frem til at få deres penge tilbage i løbet af næste år.

»Det er beregningsteknisk forudsat, at tilbagebetalingen til boligejerne udgør 1,4 milliarder i 2022,« står der i Finansministeriets 'økonomisk redegørelse.' Resten af tilbagebetalingerne – altså de knap 90 procent – sker først i 2023.

Og det betyder altså, at piben har fået en anden lyd siden maj, hvor der stod, at 1,3 milliarder kroner ville rulle ind på kontoen hos nogle af boligejerne i 2021 og resten – de 12,6 milliarder – ville ryge ind på kontoen i 2022.

Siden 2011 og frem til 2020 har 715.000 danskere betalt alt for meget i boligskatter. Det sker, fordi boligejere betalte skat af en pilskæv offentlig ejendomsvurdering.

Det er særligt boligejerne udenfor de store byer, der har mange penge at hente. Odsherred topper den liste med 33.250 kroner i gennemsnit skarpt efterfulgt af Vordingborg, hvor boligejerne, der har betalt for meget, står til i gennemsnit af få 29.250 kroner tilbage.

Men pengene skal de nok ikke regne med kommer ind på kontoen i 2022.

Staten skylder i alt mellem 14 og 17 milliarder kroner til de 715.000 danskerne, der har betalt for meget.

Ifølge Finans afhænger beløbets størrelse af, hvor mange renter staten kommer til at betale. Boligejerne har nemlig krav på en skattefri rente på 6,2 procent, hvilket betyder, at den her forsinkelse i hvert fald kommer til at koste staten cirka en milliard i år og næste år.

Boligejere, der har betalt for lidt i ejendomsskat som følge af for lave vurderinger, får ikke en skatteregning med tilbagevirkende kraft.