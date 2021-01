Rejseselskabet Atlantis Rejser er gået konkurs med sit svenske selskab.

Det er dårligt nyt for nogle af de danskere, der har købt pakkerejser gennem selskabet – for erstatningen for annullerede rejser hører under den svenske udgave af Rejsegarantifonden. Og de dækker ikke ved konkurser i svensk-registrerede rejsebureauer som følge af coronakrisen.

Det skriver Standby.dk.

Det er Atlantis Rejsers svenske selskab, ATL Leisure AB, der er konkurs som følge af den nuværende coronasituation. Selskabets driftsselskab er registreret i Sverige, og derfor hører det under Kammarkollegiet, som er det, vi herhjemme kender som Rejsegarantifonden.

Til mediet forklarer den administrerende direktør for Atlantis Rejser, Ibrahim Ramadan, at omkring 20 kunder bliver ramt af det.

»Vi skrev i oktober, da Kammarkollegiet meddelte, at de ikke ville dække ved konkurser som følge af coronakrisen, til vores kunder om den nye situation. Den omfattede omkring 1.000 kunder. Vi tilbød at booke dem en ny rejse efter coronakrisen. Det tog alle på nær omkring 20 gæster imod. Det er disse cirka 20 gæster, da nu bliver ramt af vores konkurs,« forklarer han.

Videre fortæller han, at rejser, der er booket med afrejse efter konkursen, er dækket af den svenske garanti. Men garantien dækker ikke allerede aflyste rejser, kun rejser i fremtiden, fortæller Ibrahim Ramadan til Standby.dk.

Atlantis Rejser blev grundlagt i Danmark i 1994.