Øjnene svier og klør, dryptuden er umulig at standse, og ansigtet er rødt og opsvulmet.

Græspollenallergikernes mareridt står præcis nu for døren, da de mange forskellige græsarter blomstrer fra nu og helt frem til september.

Problemet plager flere og flere.

I Danmark er der over en million pollenallergikere. Og hvert eneste år kommer der 10.000 nye til.

Arsenalet af medicin er altid indenfor rækkevidde. Udover dét, fotoet viser, bruger Lasse Voigt bl.a. også yderligere en salve, når de allergiske anfald bliver for slemme. Foto: Jens Anton Havskov Vis mere Arsenalet af medicin er altid indenfor rækkevidde. Udover dét, fotoet viser, bruger Lasse Voigt bl.a. også yderligere en salve, når de allergiske anfald bliver for slemme. Foto: Jens Anton Havskov

28-årige Lasse Voigt fra Ringe på Midtfyn er en af dem, som er hårdt plaget af allergi og altid har været det.

Hans arsenal af medicin er altid inden for rækkevidde, så de værste symptomer kan holdes nede.

Ligesom han løbende får behandling med akupunktur, så han ikke behøver at indtage alt for mange medikamenter.

»Hvis man ikke kan glæde sig til sommeren, er man jo lidt af et kedeligt menneske. Men lige med hensyn til allergi, så er det den her sæson, jeg ikke glæder mig til. Det klør i øjnene, det klør i næsen, og den løber mere end på en kold vinterdag,« siger han.

Gode råd mod høfeber * Det er vigtigt at være velbehandlet og tage sin medicin. * Begræns eller undgå udendørsaktiviteter, hvis du får alvorlige symptomer. * Brug solbriller eller cykelbriller, når du opholder dig udendørs. Og eventuelt en kasket. * Luft grundigt ud i din bolig morgen og aften. Lad være at lufte ud midt på dagen, da det er på det tidspunkt, mængden af pollen i luften er størst. * Gå i bad og vask håret, før du går i seng. * Hvis du er allergisk over for svampesporer, bør du ikke opholde dig i skoven, når det er fugtigt.

»Det værste begynder nu her, og så bliver det ellers ret slemt. Og så begynder det at klinge lidt af igen,« fortæller Lasse Voigt, som de seneste dage sagtens har kunnet mærke, at græspollensæsonen nu er gået i gang.

»Jeg er jo vant til at leve med det efterhånden, men det er da ikke sjovt. Jeg gider ikke at brokke mig over det, men der er da dage, der er hårdere end andre,« siger han.

I de sommermåneder, vi kommer ind i nu, må han som allergiker altid en tur under bruseren, når han kommer hjem fra arbejde.

For det kan ikke undgås, at der sidder pollen både i håret, i øjnene og på kroppen, når man som Lasse arbejder som tagdækker og derfor er udenfor hele tiden. Også selvom man tager sine forholdsregler med diverse medicin, behandling og brug af solbriller.

Foto: Jens Anton Havskov

»Jeg går altid direkte i bad og tager en 'skyller', får lidt creme i hovedet og tager en gang af det hele (medicin, red.), hvis jeg føler, det kan hjælpe. Det er eller kan være ligesom at have fået to myggestik i øjnene og så kradse i dem. Så er skaden sket,« siger Lasse Voigt, der nogle få gange har været nødt til at køre hjem fra arbejde før tid, fordi han ikke har kunnet holde det ud og praktisk talt ikke har kunnet se ud af øjnene.

»Jeg har haft et par sæsoner, hvor jeg har været nødt til at gå direkte i seng og så bare være inde resten af dagen og ligge under dynen,« fortæller han.

Efter Lasse Voigt er begyndt at få akupunktur, er symptomerne heldigvis blevet dæmpet en del.

Derfor havde han sidste år for første gang en hel sommer, der var til at holde ud. Så det vil han gerne tage ekstraudgiften for, selvom det bestemt ikke er gratis at være så plaget af allergi, som han er.

Fakta om allergi og astma * Flere og flere rammes af allergi og astma. Samlet set er to ud af hver fem danskere ramt af en eller anden form for allergi. * Hvert år kommer 10.000 nye pollenallergikere til. * I løbet af de seneste to generationer er andelen af unge danskere, som lider af høfeber, steget fra hver 12. person til nu hver fjerde. * I samme periode er andelen af danskere, som er diagnosticeret med astma, steget fra fire procent til 12 procent, viser en ny undersøgelse fra Aarhus Universitet og Blodbanken ved Aarhus Universitetshospital. * Sæsonen for græspollen, som plager flest allergikere herhjemme, går fra begyndelsen af juni og et stykke ind i september. Mængden af græspollen i luften topper normalt omkring sankthans. * Birk er den næststørste plage for pollenallergikere. Sæsonen for birkepollen topper i april og maj og klinger ud i løbet af juni. * Allergi mod et stof opstår, når kroppens bekæmpelse af parasitter ‘tager fejl’ og tror, at allergener er snyltedyr. Forskerne har endnu ikke fundet ud af, hvorfor kroppens parasitbekæmpelse reagerer, som den gør.

»Jeg bruger vel 2.000-3.000 kroner om måneden. Hvis det ikke er lavt sat. Også selv om der er tilskud fra Sygesikringen Danmark. Der går meget til behandling og medicin, så det er en dyr post at være ramt af allergi det meste af året,« siger han, der som barn i perioder fik indsprøjtninger ved lægen to gange om ugen.

»Jeg vil ikke unde nogen at have det sådan, som jeg har haft det ind imellem. Og er der noget, jeg håber, så er det, at børnene ikke får det og skal leve med det,« siger han.