AstraZeneca-vaccinen har været meget i vælten på det seneste.

Nu skifter den navn.

Ifølge Läkemedelsverket – den svenske pendant til Lægemiddelstyrelsen – kommer vaccinen fremover til at blive markedsført under navnet Vaxzevria.

Det fremgår også af Det Europæiske Lægemiddelagenturs (EMA) produktresumé, at vaccinen nu hedder Vaxzevria.

Det er kun vaccinens navn, der bliver ændret, understreger Läkemedelsverket. Selve vaccinen er præcis den samme.

Som følge af navneskiftet vil den svensk-britiske coronavaccine fremover komme i en ny indpakning.

AstraZenecas kommunikationsdirektør i Norden, Jacob Lund, fortæller til TV 2, at navneskiftet har været planlagt i månedsvis.

Navneændringen kommer i en tid, hvor både vaccinen og medicinalfirmaet AstraZeneca er i stormvejr.

EU har igennem længere tid ligget i krig med AstraZeneca, som unionen beskylder for ikke at leve op til kontrakten om at levere 300 millioner vaccinedoser før udgangen af juni. Medicinalselskabet forventes kun at kunne levere 100 millioner doser – mens AstraZeneca i vid udstrækning levet op til sin kontrakt med Storbritannien.

Det har nu fået EU til at stoppe al eksport af AstraZeneca til lande uden for unionen.

Samtidig hober doserne af AstraZenecas vaccine sig op flere steder i EU. Dels fordi vaccinen er sat på pause i flere lande – herunder Danmark – og dels fordi der i lande som Frankrig er udbredt mistro til vaccinen blandt borgerne.

Vaxzevria – som vaccinen altså hedder nu – har været sat på pause i Danmark siden 11. marts på grund af en mistanke om, at vaccinen i meget sjældne tilfælde kan føre til blodpropper, og det undersøges.

Der er indberetninger om blodpropper som en mulig bivirkning fra flere lande.

EMA vurderer, at vaccinen er sikker, og flere EU-lande har genoptaget brugen af Vaxzevria.

B.T. arbejder på at få en kommentar fra Lægemiddelstyrelsen.