AstraZeneca vil levere 40 millioner vaccinedoser til EU i første kvartal.

Det skriver EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, på Twitter. Tidligere i denne uge var EU-landene stillet 31 millioner i udsigt.

Samtidig vil AstraZeneca ifølge von der Leyen starte sendingerne en uge tidligere end planlagt.

Hun oplyser endvidere, at AstraZeneca vil udvide sin produktion i Europa, så selskabet kan fremstille flere vacciner.

AstraZeneca meddelte i sidste uge, at selskabet ikke kunne levere som lovet i første kvartal på grund af produktionsproblemer.

Trods opjusteringen vil AstraZeneca fortsat kun levere halvdelen af de doser, som det oprindeligt var aftalt.

Oprindeligt var aftalen, at det svensk-britiske medicinalselskab skulle levere 80 millioner doser i første kvartal.

AstraZeneca fik fredag godkendt sin vaccine som den tredje i EU. Den er udviklet i samarbejde med Oxford University.

Sundheds- og Ældreministeriet oplyste fredag, at Danmark forventer at modtage vacciner til 20.000 borgere mandag 8. februar.

Danmark har samlet lagt billet ind på at købe 5,2 millioner doser af vaccinen fra AstraZeneca. Det er nok til at vaccinere 2,6 millioner personer.

Vaccinen er godkendt til personer over 18 år. Men det er usikkert, om borgere over 55 år vil have gavn af vaccinen.

I de studier, der er lavet med vaccinen, har deltagerne været mellem 18 og 55 år.

Derfor er der ikke endnu nok data til at vurdere, om vaccinen også har en effekt på personer uden for den aldersgruppe.

Vaccinen har en dokumenteret effekt på 59,5 procent i forhold til at forhindre, at folk bliver syge med coronavirus.

Det har AstraZeneca vist i forsøgsstudier, hvor man har testet vaccinen i to grupper, hvoraf den ene fik vaccinen og den anden fik placebo.

Der har ikke været nogen alvorlige sygdomsforløb og indlæggelser blandt de personer, der har fået vaccinen.

