Danmark vil i andet kvartal modtage 2,2 millioner færre vaccinedoser end planlagt. Moderna nedjusterer også.

AstraZeneca leverer omkring 900.000 færre vaccinedoser til Danmark frem til udgangen af juni.

Det oplyser Statens Serum Institut (SSI) i en pressemeddelelse.

De færre doser til Danmark skyldes, at AstraZeneca har meddelt, at de forventer at halvere antallet af planlagte vaccinedoser til EU.

- At AstraZeneca endnu engang nedjusterer det antal doser, der leveres til EU og dermed Danmark, er naturligvis både utilfredsstillende og en alvorlig udfordring, siger Ole Jensen, vicedirektør på Statens Serum Institut, i pressemeddelelsen.

Også Moderna leverer færre vaccinedoser til Danmark i april, maj og juni end forventet, viser Sundhedsstyrelsens vaccinationskalender. Det præcise antal fremgår dog ikke.

I alt er det 2,2 millioner færre vaccinedoser, som Danmark får i andet kvartal af 2021.

Det skriver Ekstra Bladet, der har sammenlignet den nyeste vaccinationskalender med kalenderen fra i fredags.

Før stod Danmark til at modtage 7,7 millioner vaccinedoser i andet kvartal. Det er nu nedjusteret til godt 5,5 millioner.

Tidligere torsdag blev alle vaccinationer med AstraZeneca-vaccinen sat på pause. Det sker efter alvorlige tilfælde af blodpropper hos personer, kort efter at de har modtaget vaccinen.

En 60-årig kvinde er død med en blodprop i Danmark, efter at hun havde fået AstraZeneca-vaccinen.

Det kan ifølge Sundhedsstyrelsen på nuværende tidspunkt ikke konkluderes, om der er en sammenhæng mellem vaccinen og blodpropperne. Brugen af vaccinen er bremset i foreløbig to uger.

De færre vaccinedoser og risikoen for, at der ikke kan vaccineres mere med AstraZeneca-vaccinen, har Sundhedsstyrelsen illustreret i den nye vaccinationskalender.

Her er slutdatoen for vaccinationer i Danmark rykket med fire uger til omkring 15. august.

Det er dog et "worst-case scenarie".

- Det er vigtigt at understrege, at vaccinationsplanen vil se bedre ud, hvis vi ved revurderingen i uge 12 genoptager brugen af AstraZeneca, skriver Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

