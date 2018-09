Det danske e-sportshold Astralis vinder tæt finale i Tyrkiet. I næste turnering får holdet hjemmebanefordel.

Istanbul. E-sportsholdet Astralis kan føje endnu en titel til samlingen, efter at holdet lørdag aften vandt Blast Pro Series i Istanbul mod det brasilianske hold MIBR.

- En udsolgt Ülker Sports Arena dannede rammen om det største e-sportsevent i Tyrkiet, og publikum fik, hvad de kom for: Et fantastisk sceneshow, Counter-Strike i verdensklasse og en ekstremt spændende finale, skriver det danske hold i en pressemeddelelse.

Astralis har nu vundet seks turneringer siden januar.

Forrige weekend vandt holdet i London den sidste af årets to majors og en pengepræmie på 3,2 millioner kroner.

Hvor stort et beløb holdet tager med hjem fra Istanbul, fremgår ikke af meddelelsen, men finalen i sig selv var en oplevelse. Det siger Nikolai "dev1ce" Reedtz, der blev kåret til den mest værdifulde spiller i sin første Blast Pro Series.

- Det her var en fantastisk holdpræstation. Jeg følte mig godt tilpas derude i dag, men jeg kan ikke understrege nok, hvor fedt det er at spille med de her gutter. Vi kæmper, alt hvad vi kan i dag, og det er så fedt at kunne løfte Blast-trofæet for første gang, udtaler han.

Astralis vandt på den første bane 16-3, men MIBR fremtvang en afgørende tredje map, som en bane kaldes, ved at vinde anden omgang 16-14.

Tredje bane endte også 16-14, men med Astralis som vinder.

I den næste turnering i serien får Astralis hjemmebanefordel, når det den 3. november går løs i Royal Arena i København.

- Det har været helt fantastisk at være Astralis-spiller i 2018, men vi har ingen intentioner om at slappe af nu. Der er stadig plads til at forbedring og meget, vi kan arbejde på, siger Nikolai "dev1ce" Reedtz.

/ritza/