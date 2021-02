TV2 News har fundet afløseren for Ulla Pors som chefredaktør. Valget er faldet på Ask Rostrup fra DR.

Til april skifter Ask Rostrup fra DR til TV2, hvor han skal være chefredaktør for TV2 News.

Det oplyser TV2 i en pressemeddelelse.

Ask Rostrup har de seneste 14 år arbejdet hos DR, hvor han har været politisk redaktør og leder af Christiansborg-redaktionen samt været vært på TV Avisen, programmet "Langt fra Borgen" og en række valgprogrammer.

Han kom til DR efter tre år som ansvarshavende chefredaktør på metroXpress, og før det var han 8,5 år på Berlingske. De første fire år af karrieren tilbragte Ask Rostrup på Ritzaus Bureau.

I tiden hos Berlingske var han blandt andet EU-korrespondent, nyhedsredaktør og nyhedschef.

- Nu vender Ask Rostrup tilbage til chefredaktørrollen, og det bliver heldigvis hos os på TV2 og på News. Det er jeg utroligt glad for, siger Ulla Pors, der for nylig er udnævnt til nyhedsdirektør for TV2, i pressemeddelelsen.

- Ask er en erfaren, respekteret og knusende dygtig journalist og leder, som vi får glæde af her på TV2, siger Ulla Pors.

Med skiftet overtager Ask Rostrup det job, som Ulla Pors indtil for nylig havde.

På posten som nyhedsdirektør afløste hun selv Mikkel Hertz, der er skiftet til en anden stilling i TV2, hvor han med base i Berlin skal være stationens Europa-korrespondent.

Om sin kommende arbejdsplads siger Ask Rostrup, at TV2 News lever højt på, at behovet for uafhængig, nuanceret, fair, præcis, engageret og engagerende nyhedsformidling formentlig aldrig har været større.

- Det er simpelthen så vigtigt, at vi holder fast i netop disse journalistiske grundværdier i en tid, hvor polarisering, "synsninger" og alternative kendsgerninger er på fremmarch, siger Ask Rostrup.

54-årige Ask Rostrup bor i Espergærde i Nordsjælland.

