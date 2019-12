En asiatisk kvinde i København har fået nok.

Og som så mange andre, der har fået nok af det hele, har hun skrevet et indlæg i Politiken.

Denne gang er vi dog i den mere kuriøse afdeling.

Forfatteren Xinxin Ren Gudbjörnsson er træt af mænd med små peniser.

Det er noget, hun ofte støder på. Hun mener, det er, fordi danske mænd tror, at asiatiske kvinder har små skeder.

Derfor målretter danske mænd med små tissemænd deres damejagt mod asiatiske kvinder.

Så hånd og handske passer sammen.

Hun skyder skylden på Carl Mar Møller.

»Fra den ene dag til anden ændrede billedet sig fuldstændigt. Mandeterapeuten Carl-Mar Møller havde nemlig udtalt sig til flere medier at »en lille pik skal have en lille kusse. Asiatiske kvinder har små kusser, og det er en af grundene til, at nogle danske mænd tager til Thailand og Filippinerne«. Pludselig måtte jeg pakke den ene lille diller op efter den anden. Og jeg måtte pakke dem pænt ind igen,« skriver Xinxin Ren Gudbjörnsson i sit indlæg i Politiken.

Xinxin Ren Gudbjörnsson blev opmærksom på, at det ikke kun var hende, der var forbandet med små penisser, da hun sad med en flok østasiatiske veninder på en cafe.

Her gik det op for kvinderne, at de tit mødte mænd med små penisser. Og at det slet ikke gjorde sig gældende i samme omfang for deres danske veninder.

Xinxin Ren Gudbjörnsson mener at kunne spore problematikken tilbage til sin singletid for 20 år siden, hvor Carl Mar Møller fremsagde ovenstående vurdering.

Før hans udtalelse mødte hun mange mænd med store penisser.

Bagefter havde ni ud af ti af de mænd, hun var sammen med, penisser der var mindre en gennemsnittet.

I indlægget i Politiken reflekterer forfatteren over, at forestillingen om, at asiatiske kvinder har mindre skeder, er blevet indlejret i mænds underbevidsthed.

Og at mænd med små penisser derfor leder efter asiatiske kvinder, så størrelserne passer sammen.

Selv forsøgte hun at løse sit problem med noget, der kan lyde som en sexferie på Island. Her endte hendes lidelser, som hun skriver.

Klummen i Politiken slutter af med en opfordring til de datende:

Vær åben om størrelser på kønsorganer. Eventuelt kan man smide længde og diameter eller ønske til længde og diameter ind i profilteksten på sin datingprofil.

Det ville forfatter Xinxin Ren Gudbjörnsson selv gøre, hvis hun var single i dag.