Sådan tænker og lever Asger Tobias Brodtkorb op til, at han får diagnosen anoreksi.

Det starter, da Asger Tobias Brodtkorb er 16-17 år gammel og en »halvtung fyr på næsten to meter, der arbejder på et pizzeria og drikker meget«. Men en dag går han op vægten. Bare for sjov. Men det trecifrede tal stirrer ham i øjnene

100 kilo. Sådan ser han slet ikke sin egen størrelse.

Hvad er en spiseforstyrelse: En spiseforstyrrelse er en psykisk lidelse, der er kendetegnet ved, at man har et forstyrret forhold til mad, krop og vægt i et sådan omfang, at det går ud over ens fysiske og psykiske helbred såvel som sociale liv.

I Danmark lider ca. 75.000 af en spiseforstyrrelse. Af disse lider 5.000 af anoreksi, 30.000 af bulimi og 40.000 af tvangsoverspisning (BED). Tallene fra andre spiseforstyrrelser, herunder megareksi og ortoreksi, kendes ikke.

Anoreksi er kendetegnet ved en frygt for at tage på og et stort ønske om at tabe sig. Man undgår oftest at spise og er overdrevet fysisk aktiv for at øge kalorieforbrændingen.

Bulimi er kendetegnet ved et tab af kontrol over spisning, der fører til overspisninger og er efterfuldt af kompenserende adfærd i form af f.eks. opkastning, restriktiv spisning eller misbrug af afføringsmidler.

BED er kendetegnet ved tvangsmæssige overspisninger efterfulgt af en stor skam- og skyldfølelse uden kompenserende adfærd. Kilde: Landsforeningen for spiseforstyrrelser og selvskade.

Fra den dag begynder det.

Asger Tobias Brodtkorb melder sig ind i det lokale fitnesscenter. De kærlige drillerier om hans størrelse forsvinder og bliver i stedet forvandlet til komplimenter. Det trecifrede tal på vægten rasler hurtigt nedad.

»Jeg husker særlig en nytårsaften, før det går 'rigtig' galt. Jeg tropper op i en slimfit suit og er helt slank. Jeg har ikke set de andre længe, så jeg får gode komplimenter på det,« fortæller Asger Tobias Brodtkorb om den sidste nytårsaften meget længe, hvor han står med en øl i hånden.

For efter den aften tager det fart. »Mere vil have mere,« som Asger Tobias Brodtkorb selv siger.

Asger Tobias Brodtkorb den nytårsaften, inden det gik 'helt' galt. Foto: Privat Vis mere Asger Tobias Brodtkorb den nytårsaften, inden det gik 'helt' galt. Foto: Privat

Vægten siger nu pludselig 65 kilo, men det skal gøres 'ordentligt'. Der skal muskler på.

Asger Tobias Brodtkorb begynder at undersøge, hvordan man får en sixpack. Det kræver en kostomlægning, kan han se. Så kulhydraterne ryger væk. Ligesom næsten alt andet i kosten, der til sidst kun består af bønner, kylling og broccoli, der bliver lavet hver søndag og holder i en uge.

»Hvis der var mug på maden, så var det bare ekstra smag. På den måde undgik jeg salt,« fortæller Asger Tobias Brodtkorb.

I dag kan Asger Tobias Brodtkorb godt selv høre, hvor forstyrret det lyder, og kan på ingen måde stå inde for det i dag. Men ikke desto mindre var det hans virkelighed, indtil han endelig kom i behandling.

Asger Tobias Brodtkorb vejede på et tidspunkt mellem 61 og 61 kilo. Han er næsten to meter høj. Foto: Privat Vis mere Asger Tobias Brodtkorb vejede på et tidspunkt mellem 61 og 61 kilo. Han er næsten to meter høj. Foto: Privat

Og netop behandling er en vej, kun ganske få mænd går.

»Mænd er generelt fraværende i behandlingstilbud for spiseforstyrrelser. Ikke engang de mænd, der rent faktisk får anoreksi, søger nok hjælp,« siger Sabine Elm Klinker, vicedirektør i Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade.

Cirka ti procent af dem, der lider af anoreksi, er mænd. Men ifølge Sabine Elm Klinker er der endnu færre at finde i behandlingstilbuddene. Det kan skyldes, at så mange kun forbinder en spiseforstyrelse med kvinder og piger.

Ud over anoreksi får Asger Tobias Brodtkrob diagnosen ortoreksi. Det er ikke en officiel diagnose, men den kommer til udtryk ved et overdrevent sundhedsfokus og et meget striks regelsæt i forhold til kost.

I dag er Asger Tobias Brodtkrob 28 år. Han er ude af sin behandling for sin spiseforstyrrelse. Foto: Privat Vis mere I dag er Asger Tobias Brodtkrob 28 år. Han er ude af sin behandling for sin spiseforstyrrelse. Foto: Privat

Efter utallige aflysninger af familiefødselsdage, fordi der ikke var noget mad, han ville have, med en vægt mellem 61 og 62 kilo, fingre i en underlig, misfarvet blå farve og en konstant frysen går Asger Tobias Brodtkrob i behandling. Det bliver en behandling, der tager tre år.

I dag er Asger Tobias Brodtkrob 28 år. Han tror, at han aldrig helt slipper af med den lille, ubehagelige stemme i sit hoved, men han har lært ikke at reagere på den.

Nu har han en opfodring til alle drenge og mænd, der mærker en spiseforstyrrelse: Sig det højt.

Den opfordring følges op af Sabine Elm Klinker:

»Det kan også være en spiseforstyrrelse, selvom det er en dreng eller en mand.«