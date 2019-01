Danmark er blevet en kulturel institution fattigere. Den 82-årige Jane Aamund er ikke længere iblandt os. Forfatteren gik bort tirsdag aften efter længere tids sygdom.

»Det er ikke mere end nogle få dage siden, vi talte i telefon sammen, men hun var meget træt, så det var en kort samtale.,« siger Jane Aamunds lillebror, Asger.

Den kendte erhvervsmand fortæller, at storesøsteren i den sidste tid var blevet så syg, at hun fik sin mad gennem en sonde.

»Vi vidste, at kræfterne var ved at ebbe ud, og så blev hun også ramt af en lungesygdom,« siger Asger Aamund og fortsætter:

Asger Aamund

»Det er også en lettelse. Det er et meget livsglad og kreativt menneske, der er gået bort. Hun fik smadret sit liv, da hun fik sin kræftsygdom. Livet gik ned på 10 procent af, hvad hun kunne.«

I 1969 blev Jane Aamund ramt af kræft i livmoderhalsen, men det var det omfattende behandlingsforløb i 1990'erne, efter hun blev ramt af kræft i ganen, der ifølge Asger Aamund for alvor satte sine spor hos Jane Aamunds helbred. Hun skulle senere hen også kæmpe med brystkræft.

78-årige Asger Aamund beskriver søsteren som familiens samlingspunkt og et meget omsorgsfuldt menneske, der forsøgte at holde sig opdateret på hele familiens gøren og laden.

»Jeg har på fornemmelsen, at hun selv var indstillet på det. Hun har altid været et utroligt livsglad menneske, men hun havde også mistet lysten til at leve. Der var ikke mere tilbage på bunden af posen. Jeg tror, hun selv ville afsted herfra.«

(ARKIV 1998) Jane Aamund sammen med sine to brødre Asger Aamund og Bjarke Aamund.

De fleste vil kende Jane Aamund for sin populære Klinkevals-trilogi, der blev filmatiseret i 1999.

»Hun er en utroligt populær og folkelig forfatterinde, og jeg møder stadig mange mennesker, der gerne vil fortælle mig, hvor glade de har været for hendes bøger og artikler. Hun har virkelig slået sit navn fast som en af vores mest populære forfattere. Den arv vil blive stående,« siger Asger Aamund.

Han vil huske hende bedst for sit smittende humør og ukuelige optimisme.

»Det er dobbelt-sørgerligt, når sygdom rammer sådan en krudtugle, der kunne så meget og skabte så meget,« siger han og fortæller, hvor hårdt det var at følge med fra sidelinjen:

(ARKIV 1967) Jane Aamund, journalist og forfatter med hunden Tiffany.

»Man kan jo ikke gøre ret meget, men jeg har været meget ked af det på hendes vegne. Jeg har jo set, hvordan hun var før, og hvordan hun blev slået ud af kurs, men med hendes optimisme og livsmod fægtede hun sig gennem. Men hun var ikke den samme som inden sygdommen.«

Jane Aamund sov stille ind tirsdag aften 22.40 på Ankerfjord Hospice i Hvide Sande. Her var hun omgivet af sine nærmeste.

»En stor livskunstner er død, og hun vil blive savnet inderligt af hele sin familie, mange venner og de mange mennesker, som har følt sig inspireret og beriget i deres eget liv af hendes bøger og artikler,« siger sønnen Jens Reckling til Berlingske.

Hun har været gift tre gange, og hun efterlader sig to sønner, højesteretsdommer Michael Rekling og læge Jens Rekling, svigerbørn og fire børnebørn.