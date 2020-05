75-ÅRET FOR DANMARKS BEFRIELSE:

Erhvervsmanden og meningsmageren Asger Aamund var fem år, da frihedsbudskabet via BBC i London blev læst op til danskerne af 'guldstemmen' Johannes G. Sørensen ud på aftenen den 4. maj 1945.

Trods sin dengang unge alder husker han, at det ret hurtigt – efter han var blevet vækket – gik op for ham, at netop denne aften ikke var som alle andre.

»Jeg ligger og sover i min seng i min dejlige, varme pyjamas. Og pludselig bliver lyset tændt i værelset, og min mor og far kommer ind og vil have mig op. Det har jeg ikke lyst til, for jeg ligger lige så godt, så jeg forsøger at holde fast i sengen. Men de får mig op og tager mig med ind i stuen, hvor der er tændt lys,« fortæller Asger Aamund om den mindeværdige aften i barndomshjemmet i Gentofte for 75 år siden.

»Selv da jeg er kommet op, er jeg stadig lidt sur og vrissen, fordi jeg jo lige har sovet. Men så rører min mor en æggesnaps til mig og min søster. Og så blev der jo en fest ud af det. Jeg kan også huske, at der stod et par glas på bordet med vermouth eller noget lignende i. Min mor og far var meget glade og sagde noget med, at krigen var forbi, men det var jeg ligeglad med, for krigen havde jeg jo ikke mærket ret meget til eller forstået så meget af,« siger han.

Alligevel var han ikke i tvivl om, at der var sket noget specielt.

»Selv om jeg jo nok ikke forstod det hele, så kunne jeg godt fornemme, at det var en særlig aften, for mørklægningsgardinerne var rullet op, og der var tændt lys og alt muligt. Sådan plejede det jo ikke at være,« siger i dag 80-årige Asger Aamund.