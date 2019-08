Erhvervsmanden Asger Aamund er ikke tvivl: Da Jysk-stifteren Larsen Larsen sov stille ind mandag morgen, blev Danmark et markant forbillede fattigere.

Selv mødte Asger Aamund Lars Larsen i starten af 1990’erne, da de var med i kokke-program på TV 2. Allerede her fik han et godt indtryk af Dyne-kongen.

»TV 2 havde inviteret mig, Kurt Thorsen og Lars Larsen i studiet, hvor vi så stod og lavede mad. Lars Larsen lavede sin livret, og det var ikke kaviar og champagne. Det var fyldte porrer med fars i,« husker Asger Aamund:

»Og det var altså typisk ham, at det ikke var sådan noget dyrt og vildt sofistikeret noget. Det var husmandskost. Han var bare den, han var. Uanset hvor ustyrligt rig, han blev, så spillede han ikke nogen påtaget rolle.«

Her ses Asger Aamund Foto: Bax Lindhardt

Som erhvervsmand mener Asger Aamund, at Lars Larsen var unik.

Jysk-stifteren vil stå som et forbillede for danskerne.

»Han startede med ingenting. Normalt som erhvervsleder har man en eller anden akademisk uddannelse, men han så sig selv som købmand hele vejen igennem,« siger Asger Aamund:

»Han har virkelig været et forbillede for, hvor langt man kan nå, hvis man er flittig og er godt menneske samtidig.«

Asger Aamund husker tydeligt, hvordan Lars Larsens væsen allerede dengang under tv-optagelserne hos TV 2 gav indtryk af, at der var tale om et godt menneske.

»Mænd har det jo lidt med at skulle hinanden an og pisse territorium af, men sådan var han ikke. Der var ikke så meget pjat med ham. Han var meget umiddelbar, og jeg kunne godt lide ham med det samme,« siger Asger Aamund.

Han kendte ikke Lars Larsen personligt, men havde et godt indtryk af ham som erhvervsmand.

»Han var virkelig tro mod sin sociale arv. Man ser jo ofte, at folk, der får utroligt mange penge, virkelig ændrer deres liv. Men han omgav sig ikke med helt enorm lukses og kæmpe villaer i udlandet. Han levede et arbejdsomt liv og står som et forbillede for mange iværksættere,« siger Asger Aamund.