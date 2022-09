Lyt til artiklen

Det er nok de færreste, der allerede har besluttet, hvad der skal så på deres gravsten.

Men hos den 82-årige erhvervsmand Asger Aamund er der ingen tvivl om, hvad han gerne vil have mejslet i sten.

Teksten skal lyde 'Jeg arbejder på et comeback!' fortæller han til Finans.

Ifølge Asger Aamund er valget faldet på de specifikke ord, fordi han håber på en runde mere i livets manege.

»Jeg håber på, at der bliver en anden akt af det her show, men mentalt forbereder jeg mig på, at det ikke er tilfældet. Jeg har haft et fantastisk liv, så Vorherre skylder mig ingenting, og skulle det ende med kulsort mørke, når jeg en dag dør, er det fint for mig,« siger erhvervsmanden til mediet.

Derudover har Asger Aamund også gjort sig tanker omkring, hvordan han gerne vil slutte livet.

Inspireret af teksten fra Jeppe Aakjærs digt om 'Jens Vejmand', der taber hammeren brat og dør, så ønsker Asger Aamund, at det sker uventet og pludseligt, mens han er aktiv.

Erhvervsmanden fortæller også, at han forsøger ikke at tænke for meget over døden og i stedet fokusere på nuet.

Asger Aamund har gennem sin erhvervskarriere haft en række ledende stillinger – blandt andet som koncernchef i Rockwool. I 1993 stiftede han investeringsselskabet A.J. Aamund A/S, der har lanceret de børsnoterede biotekniske forskningsselskaber NeuroSearch og Bavarian Nordic, hvor sidstnævnte skovler penge ind.