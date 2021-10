Asfalt. Asfalt. Asfalt. Det synes i en årrække at have være mantraet for en af de mest centrale pladser i Valby.

Men nu må asfaltørken lade livet. Toftegårds Plads skal nemlig transformeres til et grønt og levende bycentrum.

Det skriver København Liv.

Siden 2018 er der i alt blevet afsat 153 millioner kroner til at forny pladsen, der i forvejen huser Valby Kulturhus og projekthuset KraftWerket.

Med de nye planer er der lagt op til, at Toftegårds Plads også indrettes med et nyt bibliotek og cirka 50 nye ungdomsboliger.

Derudover bliver dele af den i dag asfalterede plads skiftet ud med bakker, træer, græs og buske. Og så bliver der plads til, at man kan sidde på siddetrin og bænke og iagttage det springende vand, der installeres i pladsens centrum.

Også i fremtiden skal der kunne afholdes større kulturelle begivenheder på pladsen. Derfor kan belægningen på pladsen omdannes til en scene, og under springvandet bliver der indrettet et 20 kvadratmeter teknikrum.

Arbejdet med den nye plads begynder i 2023.