Det er vigtigt at holde øje med vores firbenede venner i disse dage.

Det solrige og meget varme vejr medfører nemlig skoldhed asfalt, og det kan give sår og skader på hundens poter.

Det oplyser Agria Dyreforsikring i en pressemeddelelse.

Asfalten kan i disse sommerdage let nå temperaturer over 45-50 grader, og det kan hundens poter ikke klare.

Her ses et eksempel på en hund, der har fået brændt sine poter på varm asfalt. Foto: Dyrenes Velfærd

»Det kan være ganske alvorligt, og det kan udvikle sig til væskende sår og blærer, og det er altså meget smertefuldt for hunden,« fortæller Mogens Brix, der er dyrlæge hos Agria Dyreforsikring til B.T.

»Ved at mærke på asfalten med hånden kan du vurdere risikoen. Hvis det er for varmt at holde hånden på asfalten i fem sekunder, er det også for varmt for hundens poter,« siger Mogens Brix.

Hvis uheldet alligevel er ude, og din hund får ømme poter, begynder at halte eller slikker meget på poterne efter en gåtur på for varm asfalt, så skal man behandle poterne.

»Ved en mild forbrænding kan du behandle skaderne hjemme. Vask sårene med lunkent vand og mild sæbe for at mindske risikoen for infektioner,« siger Mogens Brix.

Han understreger desuden, at hvis hunden har meget pels på poterne, kan man blive nødt til at klippe den, så pelsen ikke sætter sig fast i såret og forsinker helingen.

Det generelle råd er helst at undgå asfalten i disse dage, men bevæger du dig alligevel ud på den, så er et godt råd at tænke over, hvornår på dagen, du går ud.

»Man skal tænke på, hvornår det selv er sjovt at være i varmen. Så jeg vil anbefale, at man vælger at gå tur på et tidspunkt, hvor det ikke er alt for varmt – enten tidlig morgen eller sen aften,« understreger han.

Derudover er gode pauser, mulig afkøling og godt med drikkevand en god ide at have med på gåturen.