Susanne Svensson plejede ofte at få besøg af sine fire børnebørn.

Men det satte begivenheder 14. februar omgående en stopper for.

Her blev der målt en koncentration af asbeststøv i lejligheder i Smedeparken i Sorø, herunder Susanne Svenssons, som er mere end 18 gange højere end WHOs grænseværdi, skriver TV2 Øst.

»Der blev sagt med det samme, at de små ikke får lov til at komme og sove her så længe, der er de forekomster hernede,« siger Susanne Svensson til lokalmediet.

Asbest blev tidligere brugt til isolering, men i mere end 35 år det været forbudt at anvende i Danmark, fordi indånding af asbeststøv øger risikoen for kræft. Asbest udgør derfor fortsat en fare, når det skal fjernes, som det er tilfældet i Smedeparken i Sorø.

Beboere i lejlighederne mener ikke, at boligselskabet har reageret hurtigt nok i sagen.

»Det nytter ikke noget bare at gå i gang, og tro man gør det rigtigt. Man bliver nødt til at have nogle eksperter ind, når det har med asbest at gøre,« siger Dennis Christensen, der er udlejningschef hos Dansk Almennyttigt Boligselskab, til TV2 Øst.

Planen er at asbesttaget, som er årsagen til problemet, skal udskiftes i 2025.