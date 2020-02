Aruna Sørensen havde netop købt en ferierejse til Kina, da historierne om spredningen af coronavirus kom frem overalt i medierne, og som tiden gik, kunne hun hver dag læse om flere døde og flere smittede.

En måned efter blev hun enig med sig selv om, at det nok var bedst ikke at tage til Kina alligevel. Hun ringede til sit forsikringsselskab, men det skulle vise sig at blive sværere end forventet at få pengene tilbage.

Det kunne ikke hjælpe hende lige nu, selvom en del af hendes forsikringspakke bestod af en 'epidemi-sikring'.

»Man kan ikke være bekendt at afvise kunder, når folk dør af coronavirus overalt i Kina,« lyder det fra 35-årige Aruna Sørensen.



Svaret fra hendes forsikringsselskab, Tryg, lød nemlig, at de ikke kunne hjælpe hende før efter den 17. februar, hvor Udenrigsministeriets Borgerservice igen opdaterer deres varsel for danskere, der rejser til Kina.

På Udenrigsministeriets Borgerservices hjemmeside står der, at alle ikke-nødvendige rejser til området, hvor Aruna Sørensen skulle på ferie, frarådes. En tur til øen Hainan nær Hongkong, hun havde betalt 7.000 kroner for.

»Hvis man tænker på, hvor meget jeg har betalt til det forsikringsselskab igennem tiden, så er 7.000 kroner jo ingen penge,« siger Aruna Sørensen.

Det samme sagde hun til de tre konsulenter, hun skulle forbi, for til sidst at få at vide, at hun ikke kan gøre andet end at vente til den 17. februar. To uger før planlagt afrejse.

»Den første fortalte mig, at jeg sagtens kunne få pengene tilbage,« siger hun og fortsætter:

»Men så blev jeg ringet op af en anden, der sagde, at det kunne ikke lade sig gøre alligevel. Da jeg blev utilfreds, så sendte han mig videre til en tredje.«

Den tredje Tryg-medarbejder, Aruna Sørensen fik i røret, blev foreløbig den sidste.

Han ville heller ikke tage af sted – ikke engang i juli Aruna Sørensen om ansat i Tryg

»Jeg ender med at have en længere diskussion med ham, hvor han forklarer, at han er nødt til at følge de interne regler.«

Dagen efter ringer forsikringsselskabet igen – det ville gerne evaluere hendes oplevelse med dem. Aruna Sørensen var ikke begejstret.

»Efter jeg har været utilfreds et stykke tid, så siger han, at han godt forstår mig. Han ville heller ikke tage af sted – ikke engang i juli,« fortæller hun.

Men selvom den fjerde medarbejder efter sigende ville reagere, som hun selv gjorde, så kan selskabet ikke hjælpe hende.

B.T. har været i kontakt med Tryg, der oplyser, at de følger Udenrigsministeriets anbefaling, men da Aruna Sørensens rejsedato ligger efter den 17. februar, er de nødt til at vente på den opdaterede vejledning.

'Da dækningen selvfølgelig ikke kan være evig gyldig, er vi nødt til at sætte en dato på og løbende forlænge dækningen, hvis der er behov for det,' skriver Susanne Lindhage, konstitueret pressechef i Tryg, i en mail.

Hvis nu rejsedatoen var den 18. februar, hvordan ville man så behandle sagen?

'Hvis afrejse var den 18. februar 2020, ville vi bede kunden om at afvente til den 17. februar 2020, hvor vi tager stilling til, om dækningen skal forlænges. Det er klart, at det ikke er optimalt for den kunde, som har en afrejse meget tæt på den pågældende dato. Men problemet opstår heldigvis sjældent, og kunden vil jo uanset hvad få dækket sin afbestilling, hvis dækningen forlænges.'