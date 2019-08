De gule havnebusser glider gennem vandet, efterfulgt af badegæster der hopper i bagved busserne.

De færreste forventer nok, at det kan ende fatalt at hoppe i vandet, når først havnebusserne er passeret. Det er dog alligevel en risiko, når badegæster og turister vælger at lægge vejen forbi Københavns Havn.

»Når folk hopper i bagved havnebusserne, så kan de blive suget ind i propellerne, og de kan komme alvorligt galt afsted,« siger Daniel Bach, operationel og teknisk chef for havnebusserne hos Arriva, til B.T.

For at forhindre den slags farlige situationer, skal førerne af havnebusserne nu registrere de potentielt farlige situationer, som kan opstå i havnen.

Havnebusserne i Københavns Havn. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Havnebusserne i Københavns Havn. Foto: Søren Bidstrup

Hos Arriva, der har ansvaret for havnebusserne i Københavns Havn, udtaler Daniel Bach om den typiske årsag til farlige hændelser i havnen:

»Folk ser det ikke som en erhvervshavn, men som en fritidshavn. Mange af de badende og sejlende kan ikke reglerne og tænker sig ikke om.«

De farlige situationer opstår blandt andet, når havnebusserne ikke kan se de svømmende badegæster, hvis de eksempelvis opholder sig under vandoverfladen.

Derfor har Københavns Kommune taget initiativ til de lokale havneværter, som skal oplyse badende og turister, der benytter havnen, om forholdene i vandet.

123 hændelser i juli I juli måned var der 123 registrerede hændelser. Ud af dem var 51 nærved-ulykker. De resterende 72 hændelser var situationer, hvor havnebusserne er blevet forsinket eller chikaneret af eksempelvis badegæster, der er svømmet i vejen ved busstoppestederne.

Behov for mere synligt politi

Leder af havneværterne, badezonerne og strandene i Københavns Kommune, Jakob Schrøder, fortæller til DR, at de registrerede hændelser bliver videresendt til havneværterne, som kan bruge det i deres forebyggende arbejde i vandet.

Københavns Kommunes tiltag med havneværterne modtages positivt hos Arriva, hvor Daniel Bach dog mener, at der skal gøres mere for at forhindre flere farlige situationer i fremtiden:

»Der skal laves regler, så fritidsfartøjer er tvunget til at holde sig i den ene side og erhvervsfartøjer i den anden,« udtaler Daniel Bach og fortsætter:

»Derudover skal der være mere synligt politi.«

»Og som det er nu, kan vi risikere at der kommer en speedbåd ind og rammer bådene til kanalrundfart, og så har vi 150 mennesker i vandet.«

Skal Daniel Bach opsummere, hvad der er behov for, så er svaret klart:

»Der er behov for mere kontrol.«

Daniel Bach oplyser, at alle de registrerede hændelser skal gennemgås til vinter, hvor det også skal besluttes, om der skal være yderligere tiltag.