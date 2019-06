Da der søndag skulle ryddes op efter musikfesten 'Vi elsker 90'erne' i Aabenraa, dukkede mange af de frivillige ikke op.

Formentlig fordi de havde festet for meget dagen før.

Det er i hvert fald teorien hos Per Hussmann, der stod for at finde og hyre de frivillige, som skulle hjælpe med oprydningen og andet praktisk arbejde til musikarrangementet. Det fortæller han til JydskeVestkysten.

»De har måske taget munden lidt for fuld. De har formentlig festet med lørdag og så været lidt for optimistisk i deres udmelding med hensyn til at hjælpe,« forklarer han.

Oprydningsarbejdet begyndte allerede natten til søndag, lige efter musikken var slukket efter at have været i gang i mere end et halvt døgn på Dyrskuepladsen, men søndag morgen manglede man endnu at pakke scenen ned - og det manglede man pludselig hænder til.

'Vi er blevet brændt af her til morgen, så vi har brug for din hjælp til at pakke scenen m.m. sammen efter en kæmpe 90’er-fest i går,' skrev Per Hussmann i den forbindelse på sin Facebookprofil.

Råbet om hjælp blev heldigvis hørt.

Til JydskeVestkysten forklarer Per Hussmann, at han nu i det mindste kender behovet for frivillig hjælp fremadrettet.