Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Om få dage samles op mod 200.000 tilskuere i Herning for at overvære VM i Ridesport, og ECCO forbliver hovedsponsor for det kæmpestore arrangement.

Det slår Jens Trabjerg, der er en af arrangørerne, fast over for B.T.

»Der er lavet en aftale, to år før krigen i Ukraine bryder ud. Og der ligger ikke noget i den aftale, der på nogen måde gør, at vi kan træde ud af den.«

En udtalelse, der vækker undren hos Simon Bastiansen, der er sponsorrådgiver og brandingekspert i Dentsu X.

»Selvfølgelig kan man gå ud af det her sponsorat, hvis man virkelig vil. Det virker som en dårlig undskyldning.«

Han forklarer, at han i de 25 år, hvor han har arbejdet med at rådgive virksomheder omkring sponsorater, endnu ikke er stødt på en kontrakt uden en såkaldt 'escape'-mulighed.

»Det undrer mig meget, at de siger, der ikke er det,« siger Simon Bastiansen.

ECCO er en af de få store danske virksomheder, der har fastholdt sit engagement i Rusland på trods af stærk kritik fra blandt andet den ukrainske ambassade i Danmark.

Det har medført en omfattende boykot af ECCO, og senest har Kongehuset meddelt, at de dropper skogiganten som kongelig hofleverandør.

Men ECCO sidder sikkert i sadlen, når det kommer til VM i Ridesport.

Også selvom Det Internationale Rideforbund, der har tildelt Danmark VM i Ridesport, offentligt har fordømt Ruslands krig i Ukraine.

Forbundet har også udelukket alle russiske og belarussiske ryttere fra at deltage i verdensmesterskaberne.

Anna Kasprzak, der er medlem af ECCO-familien, har også forsøgt at kvalificere sig til VM i Ridesport, dog uden held. Vis mere Anna Kasprzak, der er medlem af ECCO-familien, har også forsøgt at kvalificere sig til VM i Ridesport, dog uden held.

Penge fra ECCO, der blandt andet tjener sin formue i Rusland, er dog fortsat velkomne i Herning.

Jens Trabjerg ønsker ikke at oplyse over for B.T., hvor mange penge ECCO har sponsoreret VM i Ridesport med, eller om mesterskaberne ville kunne afholdes, hvis arrangørerne droppede ECCO som sponsor.

»Det er ikke aktuelt. Forstået på den måde, at det er en tænkt situation. Hvis vi ikke havde lavet aftalen med ECCO, havde vi prøvet at få nogle andre til at tage det samme sponsorat. Det har vi ikke gjort, så det kan jeg ikke forholde mig til,« siger Jens Trabjerg.

Så mængden af penge har ikke spillet en rolle i forhold til, at I har valgt at beholde dem som sponsorer på trods af den massive kritik af virksomheden?

»Du blander æbler og pærer sammen nu. Vi har en aftale med ECCO, som vi er nødt til at leve op til. Den har vi lavet for tre år siden.«

Der er jo mange danske virksomheder, som har droppet deres engagement i Rusland eller samarbejdet med ECCO. Hvorfor er det anderledes for jer?

»Fordi vi har en skriftlig aftale med dem, som vi er bundet af. Og det agter vi at leve op til.«

Så I ville aldrig nogensinde kunne droppe et samarbejde med en eksisterende sponsor, uanset hvad sponsoren gjorde eller udtalte?

»Det kan jeg ikke tage stilling til, det er også hypotetisk.«

Gav det anledning til overvejelser om at beholde ECCO som sponsor, da Kongehuset meldte ud, at de dropper ECCO som officiel leverandør?

»Det er jo det samme spørgsmål igen. Jeg sidder ikke i en situation, hvor jeg kan bestemme, om vi vil beholde ECCO. Om der så er tre kongehuse, der dropper dem. Vi har indgået en aftale, som vi er juridisk forpligtet til at leve op til. Det er uanset, hvad der sker omkring os.«

Synes du så til gengæld, at det er ærgerligt, at ECCO er hovedsponsor?

»Det har jeg ikke nogen holdning til.«

Så du er hverken glad eller ked af det?

»Nej, jeg er hverken glad eller ked af det.«

Jeg spørger bare, om du er glad for, at I har hovedsponsoren ECCO?

»Nej, jeg er glad for, at vi har en hovedsponsor.«