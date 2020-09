En arrangør af et loppemarked i Odense blev søndag sigtet for overtrædelse af forsamlingsforbuddet, da der ifølge politiet var omkring 250 besøgende.

Det har fået arrangøren, Per Posborg, op i det røde felt, og han truer med at tage sagen i retten.

Det skriver Fyens Stiftstidende.

Fyns Politi bekræftede over for avisen søndag, at man havde sigtet Per Posborg på grund af de mange fremmødte til loppemarkedet på Odense Havn, som mange søndage afvikles på havnepladsen.

Det skete med begrundelse om, at de kun må være 50 personer til et arrangement uanset, hvor meget plads man har til sit arrangement.

Det er Per Posborg lodret uenig i.

Han forklarer til Fyens Stiftstidende, at man hele dagen igennem havde folk til at guide folk på loppemarkedspladsen for at sikre, at der på intet tidspunkt var samlet mere end 50 personer i samme område.

Derudover mener han, at man hører til en anden kategori og dermed gerne må have plads til flere end 50 under alle omstændigheder.

»Vores tilladelse stammer helt tilbage fra, da vi startede fra 15 år siden, og den går på, at vi er et torvemarked kombineret med loppemarked.«

»Derfor er vi at betragte som detailhandel ligesom Bilka, Rosengårdcentret og Storms Pakhus for den sags skyld. Vi er netop ikke et arrangement,« siger han til Fyens Stiftstidende.

Per Posborg forklarer yderligere, at man tidligere på året har været i dialog med politiet og øvrige myndigheder om, hvordan loppemarkedet har kunnet genåbne.

Derfor er han også klar til at tage sagen videre gennem retssystemet, såfremt politiet mandag ikke vælger at trække bøden tilbage, siger han til avisen.