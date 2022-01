Ved årsskiftet er Laura Hay Uggla tiltrådt som ny formand for kunstmuseet Aros.

Hun sad tidligere i bestyrelsen, men tiltræder altså nu som formand.

»Jeg glæder mig til at tage fat på de store opgaver, der ligger foran os, blandt andet med realiseringen af The Next Level og ny strategi i samarbejde med et stærkt hold af dygtige kollegaer i både bestyrelsen, direktør Rebecca Matthews og organisationen,« siger Laura Hay Uggla i en pressemeddelelse.

Hun træder til sammen med tre nye bestyrelsesmedlemmer.

Her er der er tale om direktør for Salling Marianne Bedsted, ceo i Danske Commodities Helle Østergaard Kristiansen og forhenværende direktør i Erhverv Aarhus Marc Perera Christensen.

De tre nye medlemmer erstatter nuværende bestyrelsesformand Carsten Fode, Steen Stavnsbo og Kristine Jensen.

Bestyrelsen på Aros Bestyrelsen består fra 1. januar 2022 af følgende: Laura Hay Uggla, cand. jur. og bestyrelsesmedlem i en række virksomheder.

Niels Overgaard Lehmann, prodekan for uddannelse, Arts, Aarhus Universitet.

Danny Lange, Senior Vice President of AI, Unity.

Marianne Bedsted, direktør for Salling, bestyrelsesmedlem i flere kulturinstitutioner og bestyrelsesformand for DR.

Helle Østergaard Kristiansen, CEO, Danske Commoditites.

Marc Perera Christensen, forhenværende kulturrådmand og direktør for Erhverv Aarhus og nuværende medlem af flere bestyrelser.

Anne Mette Thomsen, medarbejderrepræsentant.

Jacob Hansen Beuschau (udpeget af Aarhus Kommune)

Søren Kronborg Pedersen (udpeget af Aarhus Kommune)

Laura Hay Uggla er uddannet cand. jur. fra Aarhus Universitet.

Hun er forhenværende rådmand for Sociale forhold og beskæftigelse – og senere rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune.

Hun er bestyrelsesmedlem i en række erhvervsvirksomheder og kulturinstitutioner så som Grenå Havn, Huset Venture, Godsbanen og Aalborg Zoo.