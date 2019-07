Hjemløs i Budapest.

Det var resultatet af det, der skulle være en hyggelig familieferie til Ungarn.

For da familien landede på adressen til hotellet Central Apartments Budapest tirsdag i uge 28, var der intet hotel at spore, blot en café med besøgende gæster.

»Man bliver rystet, fordi man forventer, der er styr på det hele, og pludselig så er man hjemløs i Budapest. Det er en virkelig dårlig start på ferien, og noget man på ingen måde er forberedt på,« siger Arne Thomsen.

Familien, der havde booket turen via Hotels.com, nåede ikke at undre sig ret længe over det manglende hotel, før en dame på gebrokkent engelsk nævnte navnet på det hotel, de havde booket, og gjorde tegn til dem om at følge med.

10 minutters gang senere og på en ny adresse præsenterede damen dem for en skummelt udseende privat lejlighed, der på ingen måde lignede de tre hotellejligheder, familien havde bestilt.

»Det var en helt anden lejlighed, og selvom vi godt kunne klemme os ind på værelset, var det ikke de tre hotellejligheder, vi havde forhåndsreserveret,« siger Arne Thomsen.

Derfor sagde familien, at de ikke ønskede at betale for den lejlighed, der blev fremvist.

I den forbindelse fik de besked om, at de ikke skulle betale, og at det stod dem frit for at finde noget andet.

»Vi finder selv efter flere timer en lejlighed for to nætter, hvor vi kan sove, indtil vi finder en mere behagelig løsning til de sidste fire dage. Det lykkedes efter længere tids søgen, og på det nye sted bliver vi behandlet ordentligt, og der er en reception, hvor man kan hente information fra,« siger Arne Thomsen.

Men forskrækkelsen stopper ikke der. Familien opdager nemlig, at beløbet for hotellet er hævet på deres konto, og siden har Arne Thomsen forgæves forsøgt at få sine penge tilbage fra det forsvundne hotel via Hotels.com.

»Efter at være blevet kastet rundt mellem diverse medarbejdere på Hotels.com får vi så besked om, at vi ikke kan få refunderet pengene fra hotellet, fordi vi har afvist værelserne,« siger Arne Thomsen og fortsætter:

»Det kan jo ikke være rigtigt, når hotellet ikke findes, og når adressen er rent fup. Jeg er meget uforstående overfor den måde, Hotels.com behandler deres brugere på.«

Hotellet Central Apartments Budapest er stadig at finde på Hotel.coms hjemmeside, og Arne Thomsen vil tænke sig om en ekstra gang, inden han bestiller hotel derfra igen.

»Jeg har benyttet Hotels.com mange gange uden at opleve noget lignende, men jeg må sige, at jeg er rystet over den behandling, jeg har fået, og jeg tror ikke, jeg vil bestille gennem dem igen,« siger han.

B.T. har uden held forsøgt at få en kommentar fra presseansvarlig hos Hotels.com, Simon Matthews.