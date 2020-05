Den britiske guitarist og The Who-legende Pete Townshend fylder 75 år. Kun coronaudbruddet holder ham fra at stå på scenen med sin karakteristisk svingende arm.

Det er en af rockens helt store drenge, der i skikkelse af den britiske guitarist og sangskriver Pete Townshend fylder 75 år den 19. maj.

Som drivkraft i bandet The Who har han nu stået på scenen i fem årtier.

Og han gør det endnu.

Efter 13 års pause udgav The Who i december sidste år sit trettende album, og indtil coronaudbruddet var bandet i gang med en turné i Storbritannien.

Her kunne publikum med lidt held se Townshend udføre sin ikoniske armvindmølle.

Igen og igen lader han sin højre arm rotere i en heftig centrifugal bevægelse, og når armen passerer guitaren, river hånden på vejen op i strengene, der kvitterer med et øredøvende vræl.

Armvindmøllen har gennem hele karrieren været Pete Townshends varemærke, og mange guitarister har siden kopieret den og taget den til sig.

Townshend selv har også "stjålet" sit varemærke, har han fortalt.

Da The Who i slutningen af 1960'erne varmede op for The Rolling Stones, stod den unge Pete Townshend bag scenen og lurede på sit idol, guitaristen Keith Richards.

Keith Richards varmede op til koncerten ved at svinge armene, men da scenetæppet gik, blev han ved med at svinge højrearmen rundt og rundt forbi guitaren.

Pete Townshend så det og syntes, at det var så cool, at han selv begyndte at gøre det.

Da han senere fortalte Keith Richards, at han havde kopieret hans "move", så denne blot uforstående på ham.

Richards havde for længst glemt alt om sit armsvingeri på scenen.

Med den roterende arm og et larmende lydunivers fejrede The Who i de følgende år succeser verden over.

Lydniveauet var højt, og Pete Twnsend lever den dag i dag med nedsat hørelse som konsekvens.

Men lever gør han.

Dermed får han ikke opfyldt sit ønske fra The Who-sangen "My Generation", som Pete Townshend skrev teksten til.

- I hope I die before I get old, lyder en af stroferne.

