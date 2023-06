Smør er altid set som et mælkeprodukt, der her i landet stort set altid kommer fra køer.

Men fra næste år vil Arla Foods producere smør på en ny måde.

Arla Foods begynder i 2024 at producere 1,5 millioner kilo af plantebaseret Lurpak på koncernens store smørmejeri i Holstebro, skriver finans.dk

Det nye produkt indeholder ikke den mindste smule fløde eller andre spor af mælk og er dermed et brud med mere end 100 års Lurpak-traditioner.

Mejerikoncernen Arla er allerede næste år klar til at producere op til 1,5 millioner kilo plantebaseret Lurpak på koncernens store smørmejeri i Holstebro.

»Hensigten med at producere en plantebaseret Lurpak er dels at få fat i flere unge forbrugere og samtidig øge salget til den stigende andel af forbrugerne, der flekser mellem at købe plantebaserede produkter og mejeriprodukter,« forklarer Peter Giørtz-Carlsen, der er koncerndirektør i Arla Foods, til finans.dk.

For landmændene, der tjener penge på at sælge køernes mælk, er det på ingen måder nogen god nyhed.

Formanden for de danske mælkeproducenter, Kjartan Poulsen, siger til finans.dk, at det er »et kvantespring ud på dybt vand«, at Arla nu vil bruge Lurpak-mærket til at sælge et plantebaseret produkt.