Med livet som indsats vælger en chauffør i en Arla-lastbil at overhale en autocamper 24. maj.

Midt i overhalingen opdager chaufføren, at der kommer en modkørende, men vælger at træde speederen i bund og gennemføre overhalingen.

Det lykkes med nød og næppe. Bagved kører Jonas Pedersen og kæresten Rikke, der under seancen har holdt vejret og knuget om rattet. Jonas Pedersen kører selv lastbil, men kører med som passager på denne tur, mens kæresten Rikke fører bilen.

Hele optrinnet bliver filmet af et såkaldt 'dash-cam', der filmer under hele kørslen. På den måde kan man, hvis man er involveret i et uheld, bruge videoen i en eventuel forsikringssag.

»Vi ser ikke lastbilen, før den ligger helt oppe på siden af os, og jeg tænker: 'Det går galt.'«

»Min kæreste bliver chokeret, men jeg siger til hende, at vi skal bremse ned stille og roligt. Der er simpelthen ikke plads til lastbilen, kan jeg allerede se der,« siger han til B.T.

Den hasarderede overhaling foregår på Strandelhjørnvej i Sønderjylland, som er en helt lige strækning.

»Det er en tåbelig overhaling, og vi kører i forvejen lige omkring fartgrænsen, så det giver ikke megen mening.

»Jeg har set en del som lastbilchauffør, men jeg har aldrig set en så farlig overhaling. Jeg er bare glad for, at vi ikke panikkede. Det var straks værre for autocamperen, hvor man kan se, hvor forskrækket han bliver,« siger Jonas Pedersen.

Christian Berthelsen, der er politiassistent ved Det Nationale Færdselscenter, giver Pedersen ret i, at det handler om at bevare roen, hvis man pludselig bliver overhalet af en lastbil.

»Jeg ville selv tage farten af, så lastbilen får nemmere ved at lave overhalingen.«

»Man skal ikke bremse hårdt, for så bliver man selv en fare i trafikken, men tage farten af, så den farlige situation hurtigere er overstået,« siger han og understreger, at politiet sjældent har sager med den slags overhalinger.

Havarikommissionen har analyseret 30 trafikulykker med lastbiler for at kortlægge, hvad der er skyld i ulykkerne.

Rapporten konkluderer, at ulykker på lige strækninger oftest sker på motor- eller motortrafikveje, ligesom det også står klart, at ulykkerne oftest sker ved kødannelse.

Pressekonsulent i Rådet for Sikker Trafik Jeppe Gudmandsen er bestemt heller ikke glad for overhalingen.

»Det er en åbenlys farlig måde at køre på. Når man kører i så stort et køretøj, har man et særligt ansvar.«

»Den måde, der bliver kørt på, er helt urimelig overfor de andre trafikanter. Men det er også mit indtryk, at de fleste chauffører med så store køretøjer tager væsentligt mere hensyn,« siger han til B.T.

Ifølge Rådet for Sikker Trafik er der et erhvervskøretøj involveret i en tredjedel af alle dødsulykker og en femtedel af ulykker med alvorligt tilskadekomne.

Hos Arla er man ærgerlig over situationen, forklarer global pressechef Åse Andersson i en mail. Arla har valgt ikke at stille op til interview:

»Vi har her til morgen talt med chaufføren, der kørte lastbilen, og han beklager meget, at han fejlbedømte situationen. Vi uddanner løbende vores chauffører i trafiksikker kørsel, og i tråd med dette vil den involverede chauffør blive indkaldt til samtale, hvor vi vil tage stilling til, hvad der er nødvendigt for at undgå lignende situationer i fremtiden.«

Du skriver, at han fejlbedømte situationen, og at I uddanner jeres chauffører i sikker kørsel. I hvilken situation er det en god ide at overhale to biler på en landevej, når man kører lastbil?

»Det er meget sjældent en god ide at overhale på en landevej, når man kører lastbil. Både chaufføren og vi som arbejdsgiver beklager meget, at han fejlbedømte trafiksituationen, og vi er alle lettede over, at der ikke skete mere,« skriver hun.