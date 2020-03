København har det værste nybyggeri.

Det fastslår foreningen Arkitekturoprøret i hvert fald i en ny afstemning.

Foreningen, der er registreret i både Danmark, Norge og Sverige, og som kæmper imod at nybyggerier bliver 'firkantede kasser', har nemlig kåret konturhuset Østerport II i København som det værste danske nybyggeri indenfor de seneste fem år.

Afstemningen har fundet sted på foreningens Facebook-side, hvor de over 4.000 medlemmer har kunnet nominere og stemme på, hvilket nybyggeri der skulle løbe med den lidet flatterende titel som Danmarks værste.

Jep Loft er formand for Arkitekturoprøret i Danmark.

Årsagen til at Danmarks værste nybyggeri skal findes, skyldes ifølge formand for Arkitekturoprøret i Danmark, Jep Loft, at borgerne ofte bliver overhørt, når nye bygninger skal opføres.

»I 50-70 år har debatten om byggeri været domineret af aktørerne. Samtidigt river almindelige mennesker sig i håret over noget af det nye byggeri, og nu skal de almindelige mennesker komme til orde,« siger Jep Loft i et interview med Århus Stiftstidende.

Østerport tager som nævnt førstepladsen, og også på listens andenplads finder vi et københavnsk nybyggeri.

Bygningen Blox, der er beliggende mellem Langebro og Det Kongelige Bibliotek i København, indtager nemlig pladsen foran Papirtårnet i Silkeborg, der altså må 'nøjes' med en tredjeplads.

Blox ligger mellem Langebro og Det Kongelige Bibliotek i København. Bygningen huser Dansk Arkitetur Center (DAC).

Tilbage i april 2019 fortalte Jep Loft i et interview med B.T., at Blox ville tage sig bedre ud et andet sted end imellem Langebro og Det Kongelige Bibliotek i København.

»Hvis den lå i Aarhus containerhavn, ville den være fin. For den ligner containere. Men den ligger 75 meter fra et bryghus, som Christian d. 4. byggede og ikke langt fra Christiansborg Slot. Bygningen passer ikke ind,« sagde Jep Loft dengang.

I det hele taget er København indehaver af mange af listens værste nybyggerier.

Hele seks af de 14 pladser på listen indtages af bygninger beliggende i hovedstaden.

Arkitekturoprørets liste over Danmarks værste nybyggerier 1. Østerport II, København. 2. BLOX, København. 3. Papirtårnet, Silkeborg. 4. Bohrs Tårn, Carlsbergbyen, København. 5. Cab Inn, Arni Magnussonsgade, København. 6. Ceres, Aarhus. 7. Niels Bohr-bygningen, København. 8. Højhus, Havneparken, Kolding. 9. Tivolihjørnet, København. 10. TBT Tower, Odense. 11. Eternitten, Aalborg. 12. Nytorv, Middelfart. 13. Trianglen, Vejle. 14. Frederiksbjerg Skole, Aarhus. Kilde: Arkitekturoprøret Danmark.

Derudover er der nybyggerier med på listen fra blandt andet byerne Aarhus, Aalborg, Vejle og Middelfart.

Prisen for Danmarks værste nybyggeri overrækkes 10. marts i Stockholm, hvor også den svenske udgave af prisen vil blive uddelt.

I forbindelse med prisuddelingen vil folkene bag Østerport II blive inviteret med til Stockholm for at modtage prisen, skriver Arkitekturoprøret på Facebook.

Det drejer sig om direktør Lars Kragh fra tegnestuen KHR Architecture og CEO Tonny Nielsen fra Fokus Asset Management A/S, der er bygherre på Østerport II.