Arkæologer har fundet 92 grave på Sjælland fra omkring år 200-400 i den lille by Vindinge øst for Roskilde. Gravene er rige på smykker, rav og glas.

Det skriver Politiken lørdag.

- Jeg har været her i 15 år, og finder vi en grav, vil den typisk indeholde et enkelt most skelet, som er blevet hevet halvt op med ploven. Pludselig stod vi med en arkæologisk skattekiste.

- Vi fandt et meget stort og velbevaret begravelseskompleks med et stort antal grave. Det var rent ud sagt en lille smule skørt, siger overinspektør og arkæolog Ole Kastholm fra Roskilde Museum til Politiken.

Fundet, der er fra den romerske jernalder, er ikke det første i området. Men den store mængde af smykker, perler og glas giver et større indblik i, hvad det foregik på egnen i perioden.

Og det understreger, at der var stor aktivitet i området, allerede mere end et halvt årtusind før Gorm den Gamle blev Danmarks første konge.

- Det afspejler en ekstrem menneskelig aktivitet her i en relativ kort periode, og det fortæller, at Vindinge var et magtcentrum i romersk jernalder.

- Det må have været et stort sted med en stor koncentration af mennesker - også vigtige mennesker, siger Ole Kastholm til Politiken.

Museumsdirektør Henrik Bo Nielsen siger, at opdagelsen kaster lys over, at Vindinge har været et magtcentrum i den romerske jernalder.

- Man kan ikke sige Roskilde uden at sige middelalder- og kirkehistorie. Nu går Vindinge ind og bliver en konkurrent til alle de historier, vi traditionelt har fortalt om det her sted, siger han til Politiken.

Opdagelsen blev gjort, da området skal bebygges med rækkehuse. I den forbindelse blev arkæologerne opmærksomme på, at der kunne være grund til at undersøge området nærmere.

I hele udgravningsperioden har indholdet af gravene og hvad, der er fundet, været holdt hemmeligt på grund af frygt for gravrøvere.

