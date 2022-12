Lyt til artiklen

Det vrimler med arkæologer og deres udgravningsudstyr langs E45-motorvejen fra Vejle til Aarhus i øjeblikket.

I forbindelse med at Vejdirektoratet udvider E45-motorvejen mellem Vejle og Aarhus N, har arkæologer fra lokale museer været ude og se, om de kunne gøre sig nogle væsentlige fund, inden arbejdet med motorvejsudvidelsen gik i gang.

Og det kunne de, skriver Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

Ved Ejer Bavnehøj tæt på Skanderborg har arkæologerne fra Museum Skanderborg fundet en masse jernalderfund i deres forundersøgelse af jorden.

Udgravningerne af jernalderfund er i gang. Foto: Vejdirektoratet Vis mere Udgravningerne af jernalderfund er i gang. Foto: Vejdirektoratet

Blandt andet har arkæologerne fundet en række jernudvindingsovne og bebyggelse i mulden.

»Vi har længe kendt til en jernalderbebyggelse under mulden ved rasteplads Ejer Bavnehøj Vest, men at vi ville finde tegn på så mange spændende fund, er meget overraskende.«

»Vi har for eksemplet lokaliseret syv ovne, der blev brugt til at udvinde jern. Ovne som vi typisk finder mange af i Vestjylland men kun sjældent i Østjylland. Så vi er spændte på at se, om de har brugt andre teknikker til at opbygge og bruge ovnene her,« fortæller museumsdirektør Ejvind Hertz, Museum Skanderborg.

Foruden de syv ovne har arkæologerne også fundet mere end ti bygninger. Men arkæologerne regner med at finde flere. Derfor tager de sig også god tid med udgravningerne.

Museum Skanderborg vil fortsætte udgravningerne et godt stykke ind i 2023.

Flint. De blev brugt til at nedlægge skovens byttedyr som urokser, elge og kronhjort. Foto: Vejdirektoratet Vis mere Flint. De blev brugt til at nedlægge skovens byttedyr som urokser, elge og kronhjort. Foto: Vejdirektoratet

Kigger man derimod mod syd har arkæologer fra Museum Horsens fundet en sjælden pil, der afslører, at der er foregået jagt af blandt andet rensdyr i området for ikke mindre end ti år siden.

»Vi er på en meget anderledes og utrolig spændende opgave her langs motorvejen, og det er ikke tit, at vi finder genstande, der kan dateres så mange år tilbage. Pilen, som vi har fundet, stammer fra Ahrensburg-kulturen og er lavet af flintesten. Det er meget fint håndarbejde, og mon ikke pilen ender på museet en dag. Nu håber vi så bare, at vi også finder en jagtplads og måske endda skelettet af et helt rensdyr,« siger arkæolog Marie Rasmussen fra Museum Horsens.

Mod syd for Vejle går museerne med planer om at starte deres forundersøgelser i uge 49.