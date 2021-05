Nogle personer bliver drevet til vanvid af mennesker, der smasker, tygger og drikker under et måltid.

Men hvorfor irriterer det nogle mennesker mere end andre?

Personer med lidelsen misofoni finder lyden af andre menneskers lyde under spisning så ubehagelig, at de kan opleve angst og ukontrollerbar vrede. Det skriver The Guardian ifølge Videnskab.dk.

I et nyt studie har forskere fra Newcastle University i England hjerneskannet en række personer med misofoni.

Her har de opdaget, at personer med misofoni har en stærkere forbindelse mellem den del af hjernen, der bearbejder lyde, og den del af hovedet, der styrer mund- og halsmuskler.

Under et eksperiment afspillede forskerne en lyd, der »triggede« testpersonerne, og skanninger viste, at et særligt område i hjernen blev overaktiveret, da lyden blev afspillet.

Forskerne sammenlignede herefter resultaterne med en kontrolgruppe, der ikke viste den samme reaktion.

»Det, vi ser i studiet, er, at folk med misofoni oplever en reaktion i hjernen, selvom det eneste, de hører, er en lyd. De finder disse lyde forstyrrende,« siger Sukhbinder Kumar, der hjerneforsker ved Newcastle University, til The Guardian ifølge Videnskab.dk.

Studiet er publiceret i tidsskriftet Journal of Neuroscience.

