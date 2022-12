Lyt til artiklen

Den 59-årige mand, der onsdag formiddag fik et kabel i hovedet på en byggeplads, er fortsat i livsfare.

»Det er en meget alvorlig tilskadekomst,« oplyser Tom Stysiek fra Slagelse-kredsen i Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi til Sjællandske Medier.

Onsdag klokken 9.55 var manden i gang med at hejse et tungt kabel med en kran. Ved et uheld faldt det ned i hovedet på manden, der efterfølgende blev fløjet i helikopter til Odense Universitetshospital.

Manden er fortsat i livsfare.

Politiet og arbejdstilsynet er i gang med at finde de nærmere omstændigheder omkring ulykken.